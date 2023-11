Somma Vesuviana, voucher farmaceutici per famiglie necessità

“Pubblicato il bando per assegnazione dei voucher farmaceutuci. C’è tempo fino al 24 Novembre per presentare domanda”

“Abbiamo pubblicato il bando per l’erogazione di voucher farmaceutici per l’acquisto di prodotti parafarmaceutici, alimentari e di automedicazione. Le domande dovranno pervenire all’Ufficio di Protocollo del Comune entro e non oltre il termine perentorio del giorno 24 novembre 2023 alle ore 12.00.

I voucher, del valore di € 10,00 ciascuno, da spendere presso la Farmacia Comunale verranno destinati all’acquisto di prodotti parafarmaceutici, alimentari e di automedicazione.

I voucher che verranno erogati ad ogni richiedente avente diritto non possono, comunque, superare il numero di 4 per beneficiario, fermo restando che i voucher da corrispondere saranno distribuiti in base al numero delle richieste pervenute, in misura proporzionale rispetto al punteggio ottenuto e comunque fino ad esaurimento dei voucher disponibili.

Ovviamente ci saranno dei requisiti da dimostrare come la residenza nel Comune di Somma Vesuviana; cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea; cittadinanza di uno stato non aderente all’Unione Europea, in possesso di regolare Carta di Soggiorno, valida alla data di pubblicazione dell’Avviso; dichiarazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità non superiore ad € 6.000,00, con preferenza per i soggetti non percettori di RdC”.

Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.