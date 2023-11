Coppa Italia serie C: la Juve Stabia si fa rimontare e solo ai supplementari la spunta sulla Turris

Entrambe le squadre hanno impiegato svariati giocatori che hanno finora giocato di meno in campionato, anche con calciatori della Primavera

La Juve Stabia batte la Turris nel derby valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia serie C con il punteggio di 5-3. Il match, disputato in serata al Liguori, era terminato 3-3 al 90esimo.

La partita emozionante e piena di colpi di scena

Entrambe le squadre hanno impiegato svariati giocatori che hanno finora giocato di meno in campionato, anche con calciatori della Primavera.

Nel primo tempo la Juve Stabia è andata in rete al 2′ con Bentivegna alla prima incursione in area corallina. La Turris ha abbozzato una reazione, ma la Juve Stabia ha colpito ancora in contropiede al 42′ con Marranzino su assist di Bentivegna.

Primo tempo di marca stabiese, ma i temi regolamentari finiscono in parità

Nella ripresa la Turris ha rialzato la testa operando una grande rimonta con i gol di Pavone, di Matera su rigore e dell’ex Scaccabarozzi nonostante l’uomo in meno per l‘espulsione di Saccani a metà ripresa.

Nel secondo tempo i corallini hanno giocato con molto ardore e il match ha avuto un’impronta molto agonistica. A questo punto le vespe hanno operato la contro rimonta. La Juve Stabia ha infatti ripreso la partita al 91′ con rete di Vimercati, dopo respinta del portiere da calcio di punizione di Piovanello dal limite.

Nei tempi supplementari la partita si è accesa, la Turris ha avuto una buona occasione non concretizzata nel primo tempo supplementare e la Juve Stabia ha messo la freccia grazie ai gol di Piovanello e Aprea, nel secondo tempo supplementare, entrambi di pregevole fattura, con due bei diagonali dopo azioni personali sulle due fasce.

Le Vespe incontreranno l’Avellino negli ottavi di finale sempre in gara secca al Partenio.

A seguito il tabellino ufficiale della società

TURRIS – Pagno, Frascatore, Cocetta, Miceli, Guida(73′ Rizzo), Pavoni(90′ Esempio), Nocerino(108′ De Felice), Matera(78′ Scaccabarozzi), D’Alessio(78′ Franco), Saccani, Pugliese(108′ Giannone). A disposizione: Iuliano, Fasolino, Esempio, Franco, D’Auria, Giannone, De Felice, Rizzo, Maniero, Primicile, Scaccabarozzi, Musumeci, Onda. Allenatore: Bruno Caneo

JUVE STABIA – Esposito, La Rosa(46′ Picardi), Maselli, Bentivegna(85′ Piovanello), Meli,(53′ Erradi) Guarracino(90′ Aprea), Folino, Gerbo, D’Amore(90′ Faccetti), Marranzino, Vimercati(96′ Ruggiero). A disposizione: Signorini, Bellich, Romeo, Piscopo, Baldi, Bachini, Andreoni, Faccetti, Aprea, Erradi, Picardi, Leone, Ruggiero, Piovanello. Allenatore: Guido Pagliuca.

Marcatori: 2′ Bentivegna (JS), 41′ Marranzino (JS), 48′ Pavone (T), 51′ rig. Matera (T), 87′ Scaccabarozzi (T), 90’+1 Vimercati (JS), 106′ Piovanello (JS), 115′ Aprea (JS)

Ammoniti: Saccani (T), Meli (JS), Guarracino (JS), Picardi (JS), Miceli(T), Esempio (T), Gerbo (T)

Espulsi: Saccani (T)

Arbitro: sig. Andrea Ancora della sezione AIA di Roma 1.

Assistenti: sig. Glauco Zanellati e sig. Maro Sicurello della sezione AIA di Seregno.

Quarto ufficiale: sig. Stefano Striamo della sessione AIA di Salerno.