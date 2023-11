Napoli: sorpreso con 55 dosi di droga. Arrestato un 35enne

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno notato in via Lavinaio un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo ma è stato raggiunto e trovato in possesso di 3 dosi di cocaina, 160 euro e due telefoni cellulari.

Essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per quali si stava procedendo, i poliziotti hanno esteso l’attività di controllo presso l’abitazione in suo uso esclusivo ed in effetti l’intuito investigativo ha trovato positivo riscontro essendo stato rinvenuto, ben occultato tra gli indumenti, all’interno di una cassettiera, un sacco in cellophane con 52 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 60 grammi, 675 euro e diverso materiale per il confezionamento.

Pertanto, un 35enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.