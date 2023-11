Per tali motivi, l’indagato, identificato per un 51enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti

Nello scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, in vico Marinai, hanno notato uno scooter con a bordo un soggetto che, con atteggiamento circospetto, dopo essere sceso dal motoveicolo è entrato in un’abitazione per poi uscire alcuni istanti dopo allontanandosi frettolosamente.

Pozzuoli: sorpreso con la droga. Arrestato un 51enne

I poliziotti, pertanto, hanno immediatamente effettuato un controllo nell’appartamento dove hanno sorpreso un uomo ed hanno rinvenuto un borsello con 30 involucri di hashish del peso complessivo di circa 56 grammi, 140 euro e diverso materiale per il confezionamento della droga.

