Agguato a Ponticelli, gambizzato 18enne. Un mese fa arrestato con la pistola e la maschera di Scream

Gambizzato un 18enne la scorsa notte a Ponticelli, periferia est di Napoli. La sparatoria sarebbe avvenuta in via Luigi Franciosa, luogo dove i Carabinieri hanno trovato alcuni bossoli.

Ad intervenire al pronto soccorso di Villa Betania, dove era stato appena accompagnato il 18enne Daniele Frassanito, i carabinieri della stazione di Ponticelli.

Il giovane aveva alcune ferite da arma da fuoco alle gambe. Secondo il racconto del giovane, ancora tutto da verificare e al vaglio degli investigatori, lui non conosceva chi gli ha sparato contro, colpendolo a entrambe le gambe.

Il giovane ferito è rimasto a lungo in osservazione, ma non in pericolo di vita. Non è escluso che possa trattarsi di un agguato di camorra, ma è possibile che possa essere rimasto vittima di un avvertimento per una lite.

Un mese fa, insieme ad un minorenne, Frassanito sfuggì ai controlli e si diede alla fuga: fu arrestato in possesso di una pistola replica senza tappo rosso e con una maschera Scream.