Castellammare, al via il progetto “Stabia e-book” di Libero Ricercatore: online una ricca collezione di volumi d’epoca

Ottima notizia per tutti gli studiosi, appassionati o semplicemente curiosi di scoprire qualcosa di più sulle origini e la storia della città delle acque

Ottima notizia per tutti gli studiosi, appassionati o semplicemente curiosi di scoprire qualcosa di più sulle origini e la storia della città delle acque: il portale Libero Ricercatore, che da sempre si propone di rendere la cultura del territorio stabiese accessibile a tutti, ha inaugurato la rubrica “Stabia e-book”, contenente una ricca collezione di volumi d’epoca messa a disposizione dal curatore Gaetano Fontana e diversi altri collezionisti “che – si legge nell’introduzione alla rubrica – per scelta personale preferiscono comunque rimanere nell’anonimato”.

Castellammare, al via il progetto “Stabia e-book” di Libero Ricercatore

La biblioteca virtuale è stata pensata e realizzata al fine di rendere la cultura e la storia del territorio stabiese fruibile a tutti: con questa importante iniziativa diventa infatti possibile la lettura di risorse preziose e introvabili, firmate da autori più o meno conosciuti, che hanno dato lustro alla città di Castellammare di Stabia. La rubrica contiene un numero già cospicuo di volumi riguardanti temi di ogni sorta: relazioni sul censimento della popolazione; scritti di materia archeologica; opere riguardanti le sorgenti e le terme; volumi dedicati a San Catello; bollettini ecclesiastici; documenti d’archivio.

Online una ricca collezione di volumi d’epoca

Per chiunque volesse scoprire qualche curiosità in più sulla città di Castellammare basterà collegarsi al portale Libero Ricercatore e cercare la rubrica “Stabia e-book” per poter scaricare liberamente il file pdf di ciascun volume.

Anna Rega