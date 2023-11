Juve Stabia in testa alla classifica, il presidente Langella alla Lega: “Trasmettere in diretta nazionale su Rai 2 il derby con il Benevento”

La Juve Stabia brilla in testa alla classifica, non solo come una forza calcistica, ma come orgoglio di un’intera città. Un progetto solido, coltivato con cura e attenzione, sta portando frutti tangibili sul campo, trasformando la volontà di salvezza in una determinata crescita.

Juve Stabia in testa alla classifica, il presidente Langella alla Lega

Il presidente Andrea Langella, figura centrale di questo successo, si distingue per la sua dedizione alla crescita aziendale e al brand della Juve Stabia. Il suo occhio vigile si estende su ogni aspetto del sodalizio, dal campo di gioco alla gestione strategica. È sotto la sua guida che la squadra ha raggiunto l’apice della classifica, portando gioia e speranza ai tifosi.

L’impegno del presidente Langella va oltre il campo di gioco. In qualità di consigliere di Lega, ha dimostrato un interesse profondo per i tifosi che vivono lontano dalla loro amata città. Con forza e determinazione, ha chiesto alla Lega di offrire loro l’opportunità di godere di uno spettacolo sportivo di alto livello.

“Trasmettere in diretta nazionale su Rai 2 il derby con il Benevento”

Il 3 dicembre, la Juve Stabia affronterà il Benevento in una partita cruciale. Il presidente Langella ha espresso con insistenza la sua richiesta affinché questo importante incontro abbia il giusto palcoscenico nazionale. La richiesta è chiara: trasmettere la partita in diretta su Rai 2, offrendo a tutti i tifosi la possibilità di condividere l’emozione e il successo della loro squadra del cuore.

Questa mossa non solo mette in luce l’impegno del Presidente per soddisfare i desideri dei tifosi, ma sottolinea anche la determinazione a far crescere il prestigio della Juve Stabia a livello nazionale. La visibilità nazionale rappresenta un passo fondamentale per consolidare il marchio e attirare l’attenzione di un pubblico più ampio.