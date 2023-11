Vesuvio Oplonti a Bisceglie per la vetta solitaria

La sesta giornata del campionato nazionale di serie B2 di volley femminile mette di fronte alla Co.Ge. Vesuvio Oplonti Volley la Star Volley Bisceglie. Le ragazze di coach Ciro Alminni saranno impegnate al PalaDolmen di Bisceglie per la quarta trasferta della stagione.

Dopo il successo per tre a zero di Villaricca, quello di domani sarà un test utile a misurare le reali ambizioni di primato di Lanari e compagne: “E’ presto per pensare che tutte le squadre abbiano espresso il loro valore. Attendiamo – dichiara coach Ciro Alminni nell’intervista pre-partita – il giro di boa per capire meglio la condizione complessiva delle nostre avversarie. Il dato certo è che affronteremo una delle squadre che fino alla fine sarà impegnata con noi nella lotta nelle zone alte della classifica”.

Il processo di crescita della Vesuvio Oplonti trova, per la prima volta in questa stagione, anche il supporto del tifo organizzato. Già a Villaricca si era avvertita la vicinanza dei tifosi durante la gara ma domani dalla Campania partirà un bus verso la Puglia per sostenere la squadra: “E’ il risultato del lavoro che abbiamo saputo mostrare in campo e del costante impegno organizzativo della società. La gara sarà adrenalinica e poter contare sul calore dei nostri tifosi nei momenti chiave della partita rappresenterà un contributo importantissimo”.

Anche a Villaricca si è vista la costante ascesa di Campolo ed è stato evidente il contributo di Vujko: “Diamo ad ogni singola atleta l’attenzione necessaria per crescere con l’obiettivo di migliorare individualmente e potenziare la squadra”.

Dalla gara di Bisceglie verrà fuori la prima capolista solitaria della classifica: “La concentrazione con cui abbiamo lavorato questa settimana dovrà essere la stessa fino alla fine della stagione, a prescindere dal risultato di domani”.

La gara sarà visibile in diretta, a partire dalle ore 18.55, attraverso i canali social delle due società.