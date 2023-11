Castellammare, tragedia nel cuore della notte: muore un 32enne in un incidente stradale. Guidava l’auto di servizio, inchiesta in corso

La tranquillità della notte è stata interrotta da una tragedia lungo via Carrara, tra Castellammare di Stabia e Santa Maria la Carità. Pasquale Fiorillo, un giovane vigilante di soli 32 anni, ha perso la vita in un incidente stradale che ha scosso la comunità stabiese.

Castellammare, tragedia nel cuore della notte: muore un 32enne in un incidente stradale

Verso l’1:40 di questa notte, Pasquale era alla guida della Fiat Panda della Hermes, la società di vigilanza per cui prestava servizio. Le circostanze che hanno portato all’incidente sono ancora da chiarire, ma la vettura ha perso il controllo, finendo fuori strada in una tragica sequenza di eventi. Purtroppo, per Pasquale Fiorillo non c’è stato scampo: il giovane è deceduto sul colpo.

Guidava l’auto di servizio, inchiesta in corso

I primi a intervenire sul luogo dell’incidente sono stati i carabinieri della stazione di Sant’Antonio Abate, pronti a avviare le indagini per comprendere la dinamica esatta dell’accaduto. La Procura di Torre Annunziata ha già aperto un’inchiesta in merito, procedendo al sequestro dell’auto coinvolta nell’incidente. Nel frattempo, la salma di Pasquale è stata trasferita in obitorio, a disposizione della magistratura in attesa dell’autopsia.

La notizia ha lasciato la comunità di Santa Maria la Carità e Castellammare di Stabia sgomenta, mentre amici e parenti di Pasquale Fiorillo cercano di elaborare la tragica perdita. La giovane età del vigilante rende ancora più dolorosa questa vicenda, suscitando un profondo cordoglio nella cittadina costiera.