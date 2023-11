La Grande Pompei: una scommessa vincente

Valorizzare il patrimonio culturale dell’antica Pompei e del territorio che la circonda. È questo l’obiettivo sfidante del progetto della Grande Pompei, un parco archeologico diffuso, pensato per cambiare in meglio l’esperienza di visita, già unica nel suo genere, di uno dei siti archeologici più importanti al mondo.

Perché non di un solo sito si tratta, bensì di un più ampio complesso archeologico-culturale che caratterizza il paesaggio compreso tra il mare, il Vesuvio e i Monti Lattari, e che, grazie a questo progetto conservativo e innovativo al tempo stesso, può tornare ad essere quello che era prima dell’eruzione del 79 d.C.

Pompei resta, senza dubbio, il luogo più conosciuto e ricco di suggestioni, uno scrigno di tesori artistici e archeologici visitato da milioni di persone ogni anno.

Ma non sono da meno gli altri siti – Boscoreale, Oplontis e Stabia – che, nell’antichità, facevano parte di Pompei e che, fino ad oggi, sono rimasti isolati nel territorio, vedendo sminuita la loro innegabile valenza di bene unitario.

Tra le novità del nuovo progetto integrato c’è la riapertura dell’Antiquarium di Boscoreale, con le recenti scoperte della villa suburbana di Civita Giuliana (situata a nord dell’antica città di Pompei), come il raro e prezioso esemplare di carro a quattro ruote utilizzato per le cerimonie religiose, rinvenuto pressoché integro nel porticato antistante la stalla della villa e restituito al suo antico splendore dopo un’accurata opera di restauro e ricostruzione.

È stato, poi, implementato l’itinerario espositivo della Villa di Poppea a Oplontis, grazie alla ricollocazione di statue e altri reperti “inediti” che un tempo ornavano la villa e che ne valorizzano gli spazi, restituendo realismo e autenticità al contesto dell’epoca. Tra loro, il gruppo scultoreo del Satiro e l’Ermafrodito, proveniente dai depositi del parco archeologico di Pompei ed esempio di quell’ars erotica così diffusa nella civiltà pompeiana.

Riaprono, inoltre, con accessibilità rinnovata grazie all’abbattimento delle barriere architettoniche, le ville di Stabia (Villa San Marco e Villa Arianna), mentre, a Pompei, la Villa dei Misteri beneficerà del restauro della copertura e di un nuovo impianto di illuminazione alimentato con tegole fotovoltaiche.

Valorizzazione del territorio, quindi, che si traduce in una migliore distribuzione dei visitatori nell’area del parco diffuso, con la possibilità di muoversi al suo interno grazie all’offerta diversificata per tariffe e tempo di permanenza (tra le opzioni, il biglietto Pompei Express per un itinerario più breve a 18 Euro, il biglietto valido tre giorni per tutti i siti a 26 Euro, e l’abbonamento annuale a 35 Euro, estremamente vantaggioso in confronto agli standard europei) e al servizio di navette che faranno la spola tra i vari siti. Ma anche volontà di far conoscere e riscoprire un’area molto più estesa di quella che comprende le vestigia di Pompei, e promuovere uno scambio continuo tra offerta culturale e realtà sociale locale. Il recupero dell’identità produttiva e lo sviluppo futuro dell’area passano attraverso la cultura.

Viviana Rossi