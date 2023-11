Piano di Sorrento, raccolta differenziata, a settembre il miglior risultato di sempre: 71,5% dopo il divieto per l’uso dei sacchi neri per l’indifferenziato

A Piano di Sorrento si è raggiunto il miglior risultato di sempre della raccolta differenziata con una percentuale pari al 71,5%.

Questo è il dato che emerge dal report della società Penisolaverde riferito all’ultimo mese di settembre, mese in cui dal giorno 1 è entrato in vigore il divieto di utilizzo dei sacchi neri per i rifiuti indifferenziati.

Positivo anche il dato della quantità di rifiuti indifferenziati che, rispetto allo stesso mese del 2022, è stata di 20 tonnellate in meno.

Il Sindaco Salvatore Cappiello dichiara: “Innanzitutto voglio sentitamente ringraziare la cittadinanza. Al divieto per l’uso dei sacchi neri per l’indifferenziato, che è in vigore proprio da settembre, è seguita un’adesione concreta da parte dei cittadini. Questo percorso è stato possibile grazie alla fattiva collaborazione che esiste tra gli uffici comunali e la società Penisolaverde. L’ambizione è continuare nel costante progresso dei numeri. Contiamo che questi comportamenti virtuosi in futuro possano ulteriormente consolidarsi così da avere effetti favorevoli dal punto di vista tariffario”.