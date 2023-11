Torre Annunziata, “mamma coraggio” uccisa nel 2004: ergastolo anche in appello per il boss Francesco Tamarisco

Nel 2004, il coraggio di Matilde Sorrentino, la “mamma coraggio” di Torre Annunziata, si scontrò con le forze oscure della criminalità organizzata. Ieri, la Corte d’Assise d’appello di Napoli ha confermato l’ergastolo per il boss Francesco Tamarisco, riconosciuto come mandante dell’atroce omicidio. Una sentenza che sottolinea la ferocia con cui la donna fu assassinata per aver denunciato gli orrori della pedofilia nella sua comunità.

Torre Annunziata, “mamma coraggio” uccisa nel 2004

Matilde Sorrentino, figura di coraggio e integrità, decise di alzare la voce contro l’oscuro sottobosco della pedofilia a Torre Annunziata. La sua denuncia, un atto di eroismo, non solo espose la corruzione radicata, ma mise anche in pericolo la sua stessa vita. Il boss Francesco Tamarisco, colpevole di aver ordinato il suo omicidio, ha visto oggi confermata la sua condanna all’ergastolo dalla Corte d’Assise d’appello di Napoli.

Il procuratore aggiunto Pierpaolo Filippelli, che ha guidato le indagini, ha sottolineato la determinazione nell’assicurare giustizia per Matilde Sorrentino. Il sostituto procuratore aggiunto Stefania Buda ha rappresentato l’accusa in aula, evidenziando la gravità del crimine commesso contro la “mamma coraggio”.

Ergastolo anche in appello per il boss Francesco Tamarisco

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’esecutore materiale dell’ordine del boss è stato Alfredo Gallo, anch’esso condannato all’ergastolo in via definitiva. La sentenza sottolinea la fermezza della giustizia nel punire non solo chi esegue tali atti efferati ma anche chi, come Tamarisco, ne è il mandante.

L’omicidio di Matilde Sorrentino è un tragico monito sull’estrema vulnerabilità di coloro che osano sfidare il potere oscuro della criminalità organizzata. La sentenza di appello, confermando l’ergastolo per il mandante, riafferma l’impegno delle istituzioni nella lotta contro il crimine e nella tutela di chi, come Matilde Sorrentino, si alza coraggiosamente contro l’ingiustizia.