Carmela Zuottolo, sindaco di San Marzano sul Sarno, aderisce a Forza Italia

Il sindaco di San Marzano sul Sarno,, ha aderito al partito Forza Italia, esprimendo grande soddisfazione per questo nuovo passo nella sua carriera politica.

“È con grande entusiasmo che annuncio la mia adesione a Forza Italia. Sono convinta che questo partito rappresenti al meglio i valori e gli ideali che ho a cuore” ha detto.

Carmela Zuottolo ha sottolineato l’importanza di unire le forze nel partito per affrontare le sfide del nostro territorio, sottolineando il ruolo centrale della collaborazione e della coesione tra le varie forze aderenti a Forza Italia.

“Voglio contribuire al progresso e al benessere del partito con determinazione e impegno. Forza Italia rappresenta per me la piattaforma ideale per realizzare progetti che possano migliorare la qualità della vita. Sono certa che insieme si potrà costruire un futuro migliore per la nostra Italia”, ha dichiarato Zuottolo. “Ringrazio i miei riferimenti politici, Antonio Tajani e Fulvio Martuscellio, per avermi accolto con enorme entusiasmo e con i quali lavorerò insieme a tutte le forze locali per far crescere sempre di più il partito e dare risposte concrete a chi vive il territorio”.

La decisione del sindaco Zuottolo di unirsi a Forza Italia segna, dunque, un importante sviluppo politico a livello locale, ma ci tiene a sottolineare che a livello locale rimane fortemente il senso civico della maggioranza che è composta da diversi gruppi politici, sia di centrodestra che di centrosinistra. “Tutto questo continuerà ad andare avanti così. Dunque, così come iniziato, andremo avanti fino alla fine del mandato. Pertanto, l’amministrazione comunale di San Marzano sul Sarno non avrà nessun colore politico“.