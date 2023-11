Gragnano, ecco le immagini dei lavori di riqualificazione e ammodernamento della Valle dei Mulini. Il sindaco: “Un sogno che si sta concretizzando”

La storia della Valle dei Mulini di Gragnano risale alla seconda metà del XIII secolo, quando i potenti dell’epoca cominciarono a costruire mulini per la macinazione del grano vicino alle ricche sorgenti d’acqua dei Monti Lattari. La posizione strategica, prossima all’importante porto di Castellammare di Stabia, favorì la fioritura dei mulini e le esportazioni di grano. Nel XVIII secolo, l’area raggiunse il suo apice, macinando oltre due milioni di quintali di grano all’anno. Negli anni 2000, la Valle dei Mulini divenne meta turistica, testimone del passato glorioso e delle sue radici storiche.

Gragnano, ecco le immagini dei lavori di riqualificazione e ammodernamento della Valle dei Mulini

Purtroppo, la fragilità del terreno e i rischi idrogeologici hanno portato alla chiusura di molte aree, minacciando il patrimonio storico e naturale. Per evitare ulteriori pericoli, il sindaco di Gragnano, Nello D’Auria, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica, ha deciso di intraprendere un intervento di sicurezza e riqualificazione dell’area.

Il sindaco: “Un sogno che si sta concretizzando”

Il sindaco D’Auria ha condiviso la sua gioia per l’accordo raggiunto attraverso i suoi canali social, dichiarando: “Un sogno che si sta concretizzando ogni giorno di più: il recupero della Valle dei Mulini di Gragnano. Il cantiere di restauro, condotto dal Comune con il supporto della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, è attualmente in piena attività. Saranno svelati a tutti i risultati ottenuti e la bellezza rinnovata della Valle dei Mulini sarà presto rivelata al pubblico.”

Il progetto di riqualificazione non solo preserva il patrimonio storico e naturale della zona ma risponde anche alle attese della comunità locale. Il sindaco conclude: “È un progetto che i gragnanesi aspettavano da tempo“, sottolineando l’importanza di iniziative che promuovono la valorizzazione del territorio e il benessere della comunità.

Michele Mercurio