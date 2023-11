Castellammare, vertice tra commissari straordinari e sindacati: obiettivi Asi, Zes Campania, Marina di Stabia e Maximall

Si è tenuto presso gli uffici comunali di Castellammare di Stabia un incontro tra la Commissione Straordinaria e i rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil Laudiero, Vitagliano e Russo. A rendere urgente tale riunione problematiche sociali, territoriali, occupazionali e di sviluppo che affliggono la città di Castellammare di Stabia.

Castellammare, vertice tra commissari straordinari e sindacati

È stata richiesta dai rappresentanti sindacali la possibilità di interloquire con l’Asi, nella persona del Commissario Straordinario della Zes Campania, con lo scopo di definire una mappatura delle aree industriali pubbliche e private, dunque per tentare di inquadrare modalità e tempistiche del possibile rilancio industriale. La priorità resta il progetto per Marina di Stabia, questione sollevata durante l’incontro da Vitagliano, che in risposta ha ottenuto dalla Commissione la promessa di una conferenza dei servizi che “avrà luogo a breve”.

Obiettivi Asi, Zes Campania e Marina di Stabia

Alla triade, Responsabile Unico del Contratto d’Area, i sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno inoltre richiesto chiarezza sul piano industriale della società Irgen Construntion riguardante la realizzazione del Parco commerciale Maximall a Torre Annunziata, in virtù dei numeri importanti in termini occupazionali che sono previsti anche per il territorio stabiese.

La Commissione Straordinaria, nel sottolineare il proprio interesse nei confronti dei cittadini e dello sviluppo sociale ed economico della città delle acque, ha concluso garantendo ai sindacati, che si sono dichiarati soddisfatti del ritrovato dialogo con il Comune, la massima attenzione riguardo ai temi sollevati nel corso della discussione.

Anna Rega