Luce domestica: alla ricerca delle migliori offerte per risparmiare sui costi in bolletta

Prezzi che oscillano e offerte luce tutt’altro che vantaggiose sono i principali motivi che spingono le famiglie a cercare un modo per risparmiare sull’energia. L’imperativo è tagliare i costi in bolletta e contenere una delle spese maggiormente impattanti sul bilancio familiare, ma senza rinunciare a nulla in termini di fornitura o di specifiche abitudini quotidiane. La strategia migliore, in questo caso, è quella di cercare un’offerta luce più conveniente, che possa assicurare un sicuro vantaggio economico e un risparmio sui costi in bolletta.

Offerte luce, la soluzione che aiuta a risparmiare tra prezzo fisso e prezzo indicizzato

Dare un’occhiata alle proposte formulate dalle diverse compagnie è il modo migliore per individuare una tariffa che aiuti a tagliare la spesa della fornitura. Le offerte luce per clienti residenziali presenti sul mercato libero permettono di risparmiare in un’infinità di modi possibili e spesso basta valutarle attentamente per scoprire che è possibile tagliare i costi in modo significativo.

Si può ad esempio optare per una tariffa a prezzo fisso o per una tariffa a prezzo indicizzato, nel primo caso per bloccare il costo della componente energia per un determinato periodo e mettersi al riparo da eventuali aumenti dei prezzi sul mercato, nel secondo per beneficiare di tutti quei ribassi che periodicamente possono contribuire a rendere la bolletta più conveniente.

Tuttavia, la scelta dell’una o dell’altra formula spesso non è garanzia di convenienza, proprio per questo alcune compagnie tendono superare i limiti di questo modello fornendo particolari tariffe luce che permettono di beneficiare dei vantaggi di entrambe le formule.

Ad esempio, Pulsee, l’innovativa energy company italiana, propone offerte luce casa con un tetto al costo dell’energia. La formula, che prevede un valore limite per il prezzo della materia prima, fa sì che, se la quotazione scenda al di sotto di questa soglia, si possa beneficiare di una riduzione dei costi e che, in ogni caso, il prezzo non ecceda mai il valore stabilito, neanche qualora il costo della materia prima sul mercato ecceda il tetto massimo fissato.

Questa particolare promozione permette di mettersi al riparo da eventuali rincari, tutelando sia nel breve che nel lungo periodo da ogni genere di brutta sorpresa.

Tariffe biorarie o monorarie per risparmiare sulla base dei consumi

Osservare le proprie abitudini di fruizione dell’energia, tenendo conto dei giorni e degli orari in si tende a concentrare la maggior parte dei consumi, è un’altra delle strategie da mettere in atto per individuare una promozione luce che aiuti a risparmiare. In questo caso a correre in soccorso dei consumatori sono le tariffe luce basate sulle fasce orarie, che propongono prezzi dell’energia un po’ più vantaggiosi in alcuni particolari momenti della giornata.

Al variare delle specifiche esigenze, la scelta può ricadere ad esempio sia su una tariffa luce monoraria sia su una tariffa luce bioraria, tenendo conto che non esiste una proposta che possa definirsi vantaggiosa per tutti in maniera universale e che la convenienza dipende spesso soltanto dallo specifico stile di vita del sottoscrittore.

Difatti, se una tariffa monoraria può risultare più conveniente nel caso in cui si fruisca dell’energia elettrica per tutto il giorno, qualora si adoperi la corrente prevalentemente di sera o nei week end, può essere più vantaggioso optare per una promozione bioraria, che può garantire prezzi più bassi della media dalle 19 alle 8 del mattino e nell’arco dell’intera giornata nei week end e nei giorni festivi.

Offerte luce casa: occhio ai vincoli contrattuali

Un’offerta luce che possa dirsi davvero conveniente non deve prevedere vincoli contrattuali. Questo permette di non restare bloccati in proposte commerciali che all’apparenza risultino competitive ma che, all’atto pratico, finiscono per risultare tutt’altro che vantaggiose.

In fase di sottoscrizione, di conseguenza, è bene optare per una compagnia trasparente, che proponga l’accesso a promozioni luce casa senza oneri di recesso. L’assenza divincoli è infatti il modo migliore per annullare il contratto a costo zero e passare a un nuovo fornitore che possa assicurare una tariffa un po’ più conveniente.