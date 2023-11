Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Firenze hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa ad una persona.

Napoli, Vasto: sorpreso con la droga. Arrestato 23enne

Gli operatori sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso bloccando, con non poche difficoltà, sia l’indagato, che è stato trovato in possesso di 16 involucri del peso complessivo di circa 30 grammi e di 25 euro, evidente provento dell’attività delittuosa, sia l’acquirente, che è stato trovato in possesso della “stecchetta” di hashish appena acquistata del peso di circa 2 grammi.

Pertanto, un 23enne gambiano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.