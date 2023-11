Una fattoria abusiva che maltrattava gli animali a Ponticelli: scatta il sequestro della Polizia Locale

L'intervento dopo che gli operatori dell'Asia hanno segnalato il ritrovamento della carcassa di un maiale in un bidone per la differenziata

In un bidone per la raccolta differenziata dei rifiuti è stata ritrovata la carcassa di un maiale in avviato stato di decomposizione. Gli agenti della Polizia Locale di Napoli appartenenti al reparto specialistico di Tutela Ambientale, insieme al personale dell’ASL Veterinaria, si sono recati nelle scorse ore in Via Stefano Giliberti, nel quartiere di Ponticelli, nella periferia est di Napoli.

Hanno così scoperto un’area adibita ad allevamento abusivo in cui erano detenuti numerosi animali: mucche, asini, maiali, oche, pony, cavalli e numerosi cani tra i quali due doberman, con orecchie e code tagliate.

Durante l’ispezione sono stati trovati anche medicinali, detenuti illecitamente, sequestrati e messi a disposizione dell’ASL per successivi controlli. Verificata la totale assenza di autorizzazioni amministrative e sanitarie, gli Agenti hanno proceduto al sequestro penale dell’allevamento abusivo. Denunciato a piede libero alla Procura di Napoli il responsabile della fattoria abusiva per il reato di maltrattamento di animali, multato anche per circa 30mila euro.