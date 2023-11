Caso Castellammare, Fulvio Martusciello (Fi): “Una prima pietra per ricostruire la verità. La norma va riscritta in modo preciso”

“È una sentenza importante che consente di mettere una prima pietra per ricostruire la verità a Castellammare di Stabia”. Così il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello, commenta la decisione del Consiglio di Stato.

Caso Castellammare, la nota di Fulvio Martusciello (Fi)

Il CdS ha accolto il ricorso contro lo scioglimento del comune di Castellammare di Stabia, per infiltrazioni della criminalità organizzata, presentato dall’ex sindaco Gaetano Cimmino. Per Martusciello “non si tratta di un errore della magistratura ma di un errore nella norma.

“Una prima pietra per ricostruire la verità

È la norma – sottolinea – che va riscritta in modo preciso e dettagliato. E soprattutto in caso di reintegro, perché – aggiunge il coordinatore forzista – non restituire agli amministratori gli anni in cui sono stati ingiustamente commissariati? Siamo consapevoli che per Gaetano Cimmino la strada è appena cominciata ma finalmente si comincia a vedere la luce in fondo al tunnel”, conclude Martusciello.