In autostrada con veicolo rubato e telaio contraffatto. Denunciato 24enne di San Giuseppe vesuviano

Lo scorso 13 novembre, gli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Nola, durante gli ordinari servizi di vigilanza stradale sulla A30, nel transitare presso lo svincolo autostradale di Palma Campania, hanno proceduto al controllo di un Jeep Renegade bianco con targhe italiane.

Nel corso dell’accertamento, confrontando il VIN (Vehicle Identification Number) posto sul parabrezza e la targhetta identificativa del costruttore del vano motore, sono apparse delle difformità rispetto a quelle originali e, per tale motivo, il conducente, un 24enne di San Giuseppe Vesuviano, è stato accompagnato in ufficio per un controllo più approfondito.

I poliziotti hanno appurato l’effettiva contraffazione del telaio del veicolo che è risultato essere oggetto di furto avvenuto a Napoli nel marzo 2021.

Per quanto accertato, il 24enne è stato denunciato per ricettazione, contraffazione ed utilizzo di sigilli dello stato e gli sono state, altresì, contestate una serie di contestazioni al Codice della Strada; infine, il veicolo è stato sequestrato.