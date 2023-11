Napoli, arriva in piazza Dante il fantastico mondo della lucertola Leo protagonista del nuovo film d’animazione Netflix

La lucertola Leo, protagonista del nuovissimo film d’animazione e commedia musicale di Netflix, arriva nella città di Napoli: il 17, 18 e 19 novembre 2023 in piazza Dante, dalle ore 10:00 alle ore 20:00, ci sarà una installazione con giochi ed animazione per bambini. Non mancherà inoltre la possibilità di fare esperienze interattive.

Il “Terrarium Experience” del mondo di Leo, aperto non solo alle famiglie, è stato posizionato sul lato sinistro dell’emiciclo di piazza Dante (largo Mercatello), in prossimità di Port’Alba.

Leo, che uscirà su Netflix il prossimo 21 novembre 2023 (in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio della piattaforma di streaming), verrà interpretato dall’attore e comico Adam Sandler, mentre nella versione italiana sarà doppiato da Edoardo Leo.

La vita di Leo, la lucertola che vedremo nel nuovo film d’animazione Netflix

La lucertola, che ha già compiuto 74 anni, rimane da anni ormai all’interno delle mura della stessa aula di una scuola dello Stato della Florida (USA). Leo è sempre in compagnia di una tartaruga, con la quale trascorre il suo tempo ogni giorno. Quando Leo scopre che gli resta solo un anno da vivere, pensa di fuggire dalla classe per provare a sperimentare la vita all’aria aperta. Il rettile rimarrà però coinvolto in svariate problematiche che affliggono i vari studenti. (Il trailer).