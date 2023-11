Aiutare a compilare un curriculum, orientare verso l’impiego più appropriato rispetto al percorso di studio e alle esperienze pregresse, supportare i giovani nell’individuare concorsi da poter sostenere, favorire l’incontro tra chi offre e chi cerca lavoro.

Sono alcuni degli obiettivi dello Sportello I.O.L. Informazione orientativa al lavoro, attivato presso l’Ufficio Informagiovani di Sorrento.

Sorrento, apre lo Sportello I.O.L. Informazione orientativa al lavoro

“Lo sportello ha lo scopo di far conoscere le offerte lavorative presenti sul territorio ma funge anche da tramite tra datori di lavoro e giovani – spiega l’assessore alle Politiche Giovanili, Eduardo Fiorentino – I giovani possono rivolgersi allo sportello per la stesura o la consegna del proprio curriculum e accedere alle varie offerte lavorative. Le aziende e i datori di lavoro potranno rivolgersi allo sportello per la ricerca di personale qualificato per le posizioni lavorative aperte. La struttura offre anche la possibilità di svolgere negli spazi dell’Informagiovani e previa prenotazione, colloqui lavorativi”.

Gli orari di apertura, su appuntamento, sono il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle ore 9 alle 13 e il martedì e il giovedì, dalle ore 15 alle 18. Per informazioni è possibile contattare lo 0818773510.