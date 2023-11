Continua il magic moment dell’Amalfi Coast Sambuco che con l’ultima vittoria contro il Campagna si conferma terza forza del Campionato di C1.

Il team del Presidente De Luise sta costruendo in casa la sua classifica: 5 vittorie su 5 partite, 3 vittorie consecutive con un seguito e un entusiasmo che sta crescendo giorno dopo giorno.

Il morale degli uomini di Mister Ruocco è alto ma la testa è ai prossimi incontri che chiuderanno questo avvincente girone di andata.

Amalfi Coast Sambuco va a far visita alla capolista. Sabato il big match a Cercola

La classifica continua ad essere cortissima in vetta con 5 squadre in 3 punti dietro la capolista Parthenope.

Sabato 18 alle ore 16 l’Amalfi Coast sarà di scena proprio a Cercola ospite della prima della classe per quello che si preannuncia il match clou della 10a giornata.

“Il nostro obiettivo era vincere le ultime tre gare per arrivare con il morale alto all’ultimo mese di campionato prima della sosta. – le parole del Mister – Sabato sarà una partita come le altre, sicuramente contro una squadra fortissima ma il nostro atteggiamento non cambierà. Andremo a Cercola per giocarcela a testa alta”.