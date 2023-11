Capri, dall’aliscafo alle manette: 28enne arrestata per droga. Aveva con sé 6 grammi di crack

A Capri, un’operazione dei carabinieri ha portato all’arresto di Vittoria Staiano, una giovane donna di 28 anni. Il suo viaggio da Napoli a Capri a bordo di un aliscafo si è trasformato in un incubo quando è stata fermata e perquisita dalle forze dell’ordine.

Durante la perquisizione, sono stati trovati 6 grammi di crack, accuratamente suddivisi in dosi. La giovane aveva con sé anche una pipa, strumento associato al consumo dello stupefacente. Il crack, noto per il caratteristico rumore che produce quando i cristalli vengono surriscaldati, è una droga altamente pericolosa.

Attualmente, Staiano è agli arresti domiciliari, in attesa di comparire davanti al giudice per fornire la sua versione dei fatti. Le accuse sono serie: detenzione di droga a fini di spaccio. La sua testimonianza sarà fondamentale per chiarire la situazione e determinare le azioni legali successive.