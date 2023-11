Castellammare, centinaia di famiglie senz’acqua da ieri sera: un calvario di 18 ore per i cittadini

Centinaia di famiglie di Castellammare di Stabia senz’acqua dalla prima serata di ieri. E il disagio potrebbe prolungarsi almeno fino alle ore 14, stando alle comunicazioni del gestore del servizio idrico. È la disavventura che coinvolge i nuclei familiari di numerose strade cittadine.

Castellammare, centinaia di famiglie senz’acqua da ieri sera

In particolare, da quanto si legge da una recente nota aggiornata del gestore del servizio, i tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto, ragion per cui sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica nelle seguenti zone del Comune di Castellammare di Stabia: corso Vittorio Emanuele, piazza Unità d’Italia, via Alessandro Volta, via Amalia Brambilla, via Annunziatella, via Claudio Galeno, via Francesco Crispi, via Giuseppe Cosenza, via Guglielmo Marconi, via Regina Margherita, via Rodolfo Rispoli, via Tavernola, via Vittoria Aganoor Pompilj e tutte le relative traverse.

Un calvario di 18 ore per i cittadini

Sta di fatto che, per alcune di queste strade, già era in corso una precedente sospensione programmata del servizio idrico dalle 20 di ieri sera, che avrebbe dovuto terminare alle ore 6. Ed ora si profila uno scenario nuovo che si tramuta in un calvario per tante famiglie, costrette a restare senz’acqua per 18 ore consecutive: a pagare le conseguenze sono dunque ancora una volta i cittadini, alle prese con un disagio improvvido e inatteso.