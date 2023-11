Oro per il maestro stabiese Roberto Longobardi: è pluricampione interregionale forme Under 25

Nel palazzetto dello sport di Giugliano in Campania si è svolto il Campionato Interregionale Forme 2023 organizzato con grande maestria dal Comitato Regionale Campano presieduto dal prestigioso Maestro Domenico Laezza. A dir poco, superba è stata la prestazione del Maestro Roberto Longobardi Cintura Nera IV Dan, coach internazionale Wt che ha gareggiato davanti ai suoi allievi conquistando una splendida medaglia d’oro laureandosi, indiscusso, pluricampione Interregionale Forme della Campania, Under 25.

Oro per il maestro stabiese Roberto Longobardi

Nella gara è stato utilizzato il regolamento nazionale che prevede il sorteggio di diverse forme che vanno dal VI taegeuk alla Sipjin, i prestigiosi atleti cintura nera in gara, provenienti da svariate regioni, si sono dati battaglia per raggiungere lo scalino più alto del podio. Il Maestro Roberto Longobardi dopo aver eseguito i due taegeuk sorteggiati dalla Federazione ha conquistato un prestigioso 1 posto, tra gli applausi scroscianti dei suoi allievi e di una folta platea. Il Maestro Longobardi, una volta deposte le vesti di atleta ha indossato quelle da maestro coadiuvato dai fratelli Domenico e Angelo Longobardi che hanno accompagnato gli atleti dell’Acsd Stabiae Prana-Ki sul tatami.

Nella prima giornata di gara, gli over 60 sempre guidati dal Maestro Longobardi, sono stati i protagonisti in assoluto di questo primo torneo interregionale “Master Talent” e prima di esibirsi hanno sfilato con grande entusiasmo tenendo un bambino per mano con la canzone Vai Mo, di Pino Daniele, uno straordinario evento voluto fortemente dal presidente, Domenico Laezza, che ha organizzato per prima volta in Italia, questo torneo interregionale dedicato anche agli Over 60, continuando a portare pregio e lustro al movimento nazionale del taekwondo e alla Campania.

Pluricampione interregionale forme Under 25

L’Acsd Stabiae Prana-Ki su 62 over in gara, ha schierato ben 32 atleti master che hanno infiammato e entusiasmato la platea. La prima giornata di gara ha visto protagonisti anche i piccoli atleti Beginners, Children e Kids dell’Acsd Stabiae Prana-Ki che hanno conquistato su 12 atleti in gara ben 8 medaglie di cui 1 medaglia d’oro, 3 d’argento e 4 di bronzo. Nella seconda giornata di gara l’Acsd Stabiae Prana-Ki ha arricchito il suo medagliere con altre 2 medaglie d’oro, 1 d’argento e 2 di bronzo, un risultato eccellente che proietta questo team a scalare vette sempre più alte.

Il team Longobardi nei prossimi giorni parteciperà con i suoi prestigiosi atleti, compresi i master over 60, al Campionato Italiano Forme che si svolgerà il 1 dicembre 2023 sempre nel Palazzetto dello Sport di Giugliano in Campania che vedrà impegnati tutti gli atleti di spicco delle regioni italiane. Un grande plauso va al Presidente Regionale della Campania, il M° Domenico Laezza, che con la sua grande competenza e professionalità è riuscito a portare in Campania queste straordinarie manifestazioni di livello nazionale.