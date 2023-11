Pomigliano d’Arco, tentano di forzare un’auto in sosta: banditi messi in fuga dalla polizia municipale. Allarme anche in pieno giorno

Intorno alle 15 due luogotenenti della polizia municipale cittadina, durante le ore di servizio, hanno notato in via Indipendenza, nel cuore cittadino, due uomini che cercavano di forzare un Fiat 500L in sosta

Pomigliano d’Arco, tentano di forzare un’auto in sosta

Intorno alle 15 due luogotenenti della polizia municipale cittadina, durante le ore di servizio, hanno notato in via Indipendenza, nel cuore cittadino, due uomini che cercavano di forzare un Fiat 500L in sosta, subito hanno compreso che i malintenzionati stavano tentando di rubare l’auto.

Nel notare la pattuglia i due soggetti sospetti hanno iniziato una fuga a piedi, a pochi metri c’era un Renault nera che li attendeva. Dopo un breve inseguimento i malviventi sono riusciti a scappare. I caschi bianchi hanno poi rintracciato e allertato il proprietario del veicolo, che è corso sul posto. L’auto era stata scassinata ed era già in moto, pochi minuti e i ladri avrebbero portato a termine il furto con successo.

Banditi messi in fuga dalla polizia municipale

Secondo quanto confermato dalle statistiche raccolte dai carabinieri della sezione mobile di Castello di Cisterna e quelli della Caserma di Pomigliano, i furti d’auto e dei catalizzatori delle auto, negli ultimi anni si sono intensificati e spesso i malintenzionati agiscono anche nelle ore diurne.

L’amministrazione Russo a pochi mesi dal suo insediamento ha, in sinergia con la polizia municipale e le forze dell’ordine, intensificato i controlli sul territorio grazie anche al progetto “Pomigliano Decoro e sicurezza”, finalizzato al miglioramento della qualità della vita e al potenziamento dei controlli in città non solo durante le ore della movida. Il progetto prevede che le operazioni dei caschi bianchi non si limitino solo ad un controllo durante le ore notturne nel week end, ma anche a quelle diurne con una maggiore intensità sulle zone strategiche e considerate più a rischio.

Cinzia Porcaro