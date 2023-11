Vesuvio Oplonti contro Accademia Benevento per riprendere la marcia

Al palazzetto di via Capuozzo, a Torre Annunziata, le Tigers hanno raccolto due successi per 3 a 0 contro Cutrofiano e San Giorgio del Sannio

La Vesuvio Oplonti Volley si prepara ad affrontare Accademia Benevento per la settima giornata del campionato di serie B2. Dopo aver metabolizzato gli effetti del primo stop stagionale, registrato nella trasferta di Bisceglie, le atlete allenate da Ciro Alminni sono pronte a scendere sul campo amico per la terza volta in questa stagione.

Questa settimana, a dare voce allo spogliatoio è la giovanissima palleggiatrice Valentina Esposito: “Contro Bisceglie non abbiamo mostrato tutto il nostro potenziale e in settimana il coach ci ha mostrato gli errori e ci ha invitate a lavorare più di squadra. Dobbiamo compattarci per riprendere il ritmo delle prime cinque uscite”.

L’intervista pre-gara ha visto come spettatori i giovanissimi tigrotti vesuviani del settore giovanile: “Le più grandi sono d’esempio per le più piccole. Accade anche all’interno della prima squadra dove abbiamo una rosa eterogenea per età ed esperienze. Io sono tra le più giovani ed all’interno dello spogliatoio cerco di apprendere il più possibile.

Sto crescendo molto e noto che anche l’ambiente segue il processo di crescita della squadra. Ogni settimana abbiamo il piacere di trovare tanti bambini al palazzetto con i quali condividiamo la passione per questo fantastico sport”.

Se è vero che la classifica non è ancora lo specchio dei valori in campo, così come ha sottolineato il presidente Angelo Cirillo, bisognerà fare attenzione ad Accademia Benevento. La classifica delle sannite è deficitaria ma il rischio è prendere la sfida sottogamba: “E’ un pericolo che non intendiamo correre. E’ stata una settimana molto intensa – conclude Valentina Espoisito – ci faremo trovare pronte”. La gara Vesuvio Oplonti Volley – Accademia Benevento, si terrà domani, 18 novembre, con inizio alle 17.30.