A 15 anni un impegno di fedeltà alla Nazione: intervista ad un allievo del 236° Corso della Nunziatella

Sabato 18 novembre alle ore 10.00 ha avuto luogo la cerimonia di giuramento solenne degli allievi del 236° corso della Scuola Militare “Nunziatella”, a Napoli in Piazza del Plebiscito.

Sono 57 gli Allievi che hanno prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica, 43 ragazzi e 14 ragazze. Tra di loro anche dieci allievi originari della provincia di Napoli, sei ragazzi e quattro ragazze.

E proprio ad uno dei “napoletani”, l’allievo Vincenzo Viscovo, il nostro giornale ha rivolto alcune domande riguardo la scelta, l’emozione, l’impegno e l’orgoglio di entrare a far parte di una così importante e storica eccellenza nazionale.

La Scuola Militare Nunziatella di Napoli è certamente un’eccellenza nazionale. Cosa l’ha spinto a provare il concorso per questa storica ed illustre istituzione?

Ho scelto di intraprendere questo percorso perché fin da bambino mi ha sempre affascinato la vita militare. Credo che questa scelta possa contribuire significativamente alla mia formazione e alla mia crescita personale e professionale. Sono davvero contento di aver scelto questa strada, in particolare per il rapporto di amicizia che si è instaurato tra noi allievi, un solido legame basato su lealtà e rispetto.

Sabato ha prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica, quali emozioni ha provato nell’assumere un impegno così importante?

Il Giuramento è stata la cerimonia più importante di quest’esperienza, sia perché è stata la prima a cui ho partecipato sia perché è stato un momento in cui ho appunto giurato fedeltà ed onore alla Repubblica Italiana. Inoltre, ero particolarmente emozionato perché non vedevo l’ora di indossare la storica, uniforme che fino a quel momento avevo solo osservato affascinato, ma con l’ambizione e la certezza che un giorno sarei stato uno di coloro che avrebbero avuto il privilegio di indossarla. Giurare davanti alla Bandiera, per me è stato un onore e un avvenimento che non dimenticherò mai, che rimarrà per sempre impresso nella mia mente e nel mio cuore.

Quali prospettive ha per il suo futuro e cosa vorrebbe fare una volta terminata l’esperienza alla Nunziatella?

Una volta terminata la scuola, mi piacerebbe intraprendere la vita militare, tentando il concorso per l’Accademia Militare di Modena dell’Esercito e le Accademie delle altre Forze Armate.

In un certo senso lei con la Nunziatella “gioca in casa” essendo napoletano, è forse un ulteriore motivo di orgoglio frequentare questa prestigiosa istituzione della sua città?

Si. È un doppio privilegio. Da Napoletano sento un sentimento ancora più forte. Inoltre ho la fortuna di non aver perso il contatto con la mia splendida città e con i miei amici.

A questo punto non ci resta che augurare all’allievo Viscovo e ai suoi 56 compagni del corso “M.O.V.M. S.Ten. Guido Cucci”, oggi in piazza a Napoli i nostri migliori auguri per un futuro luminoso. Per aspera ad astra!