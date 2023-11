Autouno Volley Napoli contro Partenope Volley, D’Apice: “L’obiettivo è dare il 100%”

Dopo la sconfitta nell’ultima partita contro Penisola Volley, le azzurre di Veronica Masella sono pronte ad affrontare la prossima sfida contro la formazione di Partenope Volley. La società scenderà in campo a partire da questa gara con una nuova denominazione, figlia di una nuova sponsorship: Autouno Volley Napoli, marchio riconducibile alla famosa concessionaria auto leader in Campania.

Da questo momento in poi, infatti, il title sponsor della prima squadra della società partenopea sarà AutoUno ed accompagnerà le azzurre per tutta la stagione anche sulle maglie da gioco, e non solo.

Fondamentale sarà conquistare la vittoria e confermare l’imbattibilità del PalaTorricelli di Pianura, dove fino ad ora sono stati totalizzati 6 punti su 6. La partita si giocherà alle ore 18:00 di sabato 18 novembre alla Don Giustino Russolillo plesso Torricelli di Pianura.

Le parole di Alessia D’Apice

L’opposto azzurro, Alessia D’Apice ha parlato nel prepartita, analizzando la sconfitta della scorsa giornata e proiettandosi sulla prossima gara. «Contro Penisola Volley eravamo molto preparate sulla squadra avversaria, ma la difficoltà è stata mettere in pratica alcuni particolari che avrebbero fatto la differenza. Ora siamo già molto concentrate sulla prossima partita».

«Non vediamo l’ora di scendere in campo per portaci a casa i 3 punti che si aggiungeranno a quelli già conquistati. Ritorniamo a giocare in casa e non vediamo l’ora di essere accolte dal nostro numerosissimo pubblico e da tutte le persone che completano il team societario». Queste le parole dell’atleta azzurra, che sottolinea l’importanza del caloroso tifo del Volley Napoli.

«Abbiamo lavorato sodo su alcuni dei nostri punti deboli, ma sappiamo di dover essere pronte e preparate su tutto il resto. Sarà sicuramente una partita dove ci sarà bisogno della massima concentrazione da parte di tutte e voglia di fare bene. Il nostro primissimo obiettivo della stagione è proprio quello di dare il 100% partita dopo partita». Conclude così Alessia D’Apice.

Gli appuntamenti della prossima giornata

Per il Girone B di Serie C, queste sono le partite per la quinta giornata:

· I Koala Mignon-Chiara Dalba – ASD Volley Volla

· Todis Pastena Volley – Penisola Volley

· DP Noleggi Academy School Volley – GLS Salerno Guiscards

· BCC Capaccio Paestum Serino – ABN V. Academy Agropoli Paestum