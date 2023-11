Juve Stabia fermata al Menti: il derby con il Sorrento finisce a reti bianche

Il derby della costiera termina 0-0 al Menti. Il Sorrento riesce ad imbrigliare la Juve Stabia che non riesce a sfondare il bunker dei rossoneri. Le Vespe hanno creato qualche occasione gol nella ripresa ben sventate dal portiere ospite Del Sorbo, il migliore dei suoi. Il Sorrento ha badato a controllare e a difendersi con oculatezza e ordine. In attacco i rossoneri hanno concretizzato quasi niente visto che non hanno conquistato nemmeno un angolo.

Gli ospiti hanno puntato allo 0-0 per fermare la capolista, come ha fatto il Foggia la scorsa settimana al Menti con la stessa tattica e organizzazione. In definitiva un risultato giusto con la Juve Stabia che ha mostrato poca efficacia offensiva.

Le Vespe consolidano la prima posizione, con questo punto, a quota 29, visto che Avellino e Benevento hanno perso. Le due campane sono seconde a 26 punti raggiunte dal Picerno.

Sabato prossimo trasferta della Juve Stabia in Sicilia contro l’ACR Messina ora terzultimo.

Questa sera, intanto, la Juve Stabia si è disposta in formazione tipo con il 4-3-1-2, con Romeo dietro le punte Candellone e Piscopo. Meli ritorna a centrocampo. Il Sorrento si è schierato con il 4-3-3 , in attacco il tridente composto da La Monica, Ravasio e Scala.

Primo tempo con pochissime emozioni, sterile predominio Juve Stabia

Fasi di studio nei primi quindici minuti, nessuna delle squadre costruisce importanti azioni da rete. La Juve Stabia mantiene il pallino del gioco in mano, mentre il Sorrento fa muro nella propria metà campo.

Al 27′ conclusione debole dai venti metri di Meli, Del Sorbo blocca a terra. Dopo sei minuti gli stabiesi reclamano un penalty per sospetto tocco di braccio in area in mischia di un difensore ospite.

Occasione al 38′: cross in area del Sorrento e Buglio manca l’impatto di testa. Il primo tempo termina 0-0 senza grosse emozioni. Sterile predominio stabiese, Sorrento ordinato in retrovia.

Ultimi minuti di gara con la Juve Stabia all’arma bianca ma finisce 0-0

Ad inizio ripresa al 4′ gran punizione di Mignanelli dal limite e Del Sorbo devia in corner in plastico volo. Al 12′ l’estremo sorrentino si ripete superandosi su colpo di testa di Bachini in area su azione d’angolo da destra, respingendo d’istinto di piede.

Girandola di sostituzioni a metà ripresa, Bentivegna e Erradi nelle fila stabiesi al posto di Meli e Romeo. Il Sorrento cerca di trovare sortite in avanti con il neo entrato Martignago.

Negli ultimi dieci minuti il Sorrento alza il baricentro della manovra cercando di impensierire la difesa delle Vespe. Al 46′ punizione di Gerbo dal limite, palla fuori.

Gli ultimi minuti sono all’arma bianca per la Juve Stabia che preme con il Sorrento che tiene botta. Il risultato resta ancorato sullo 0-0.

I commenti dalla sala stampa

Maiuri, trainer Sorrento: “La Juve Stabia è una squadra quadrata, molto difficile da affrontare, sicuramente merita il posto che occupa. Gli obiettivi del Sorrento? Vincere quante più gare possibili ed essere consapevoli dei nostri mezzi. Oggi è un pareggio meritato”.

Tarantino, mister Juve Stabia: “È un campionato molto difficile ed equilibrato. È difficile giocare contro squadre chiuse, non siamo riusciti a trovare gli spazi giusti, comunque il campionato è lungo e il nostro obiettivo resta quello della salvezza. Arbitraggio oggi penalizzante per noi viste le ammonizioni per alcuni diffidati”.

Tabellino

JUVE STABIA (4-3-1-2): Thiam 6; Baldi 6, Bachini 6.5, Bellich 6.5, Mignanelli 6; Buglio 6 (44′ st Gerbo sv) , Leone 6, Meli 5.5 (21′ st Bentivegna 5.5); Romeo 5 (21′ st Erradi 5.5); Candellone 5.5 (44′ st Piovanello sv) , Piscopo 6 (44′ st Rovaglia sv). All.: Tarantino 6 ( squalificato Pagliuca)

SORRENTO (4-3-3): Del Sorbo 7; Todisco 6, Blondett 6, Fusco 6, Loreto 6; Cuccurullo 6, De Francesco 6, Vitale 6 (41′ st Petito sv); La Monica 5.5 (18′ st Missori 5), Ravasio 5 (8′ st Martignago 6), Scala 5 (18′ st Panelli 5.5). All.: Maiuri 6.

Arbitro: De Angeli di Milano 5.5.

Guardalinee: Decorato-Carella

Ammoniti: Meli (JS), Candellone (JS), La Monica (S) Baldi (JS), Vitale (S) , Mignanelli (JS), Leone (JS), Loreto (S) Erradi (JS).

Note: spettatori 4830 ( compresa quota abbonati 1285). Angoli 5-0. Recupero: 2′ pt- 7’st.

Domenico Ferraro