Napoli: 81enne trovato in una pozza di sangue in casa. Ucciso a coltellate al volto e al collo

Un uomo di 81 anni, Mario Palma, è stato trovato morto nella sua abitazione a Napoli. Sul corpo presentava ferite probabilmente inferte con un coltello, in particolare all’altezza del collo e sul volto. L’allarme è scattato intorno alle 16 di oggi all’interno del condominio in via Mario Gigante, nel rione Loggetta a ridosso di Fuorigrotta.

Una vicina di casa dell’anziano ha notato del sangue davanti alla porta di casa di quest’ultimo e, allarmata, ha provato a bussare non ricevendo alcuna risposta. La donna ha quindi allertato il fratello dell’81enne che, giunto sul posto, ha aperto la porta trovando l’anziano senza vita, steso a terra, faccia in giù, e in una pozza di sangue.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Bagnoli che hanno effettuato i primi rilievi in attesa dell’arrivo del magistrato e del medico legale. Nei primi istanti non è stata esclusa nessuna ipotesi, anche se tutto quel sangue sotto al cadavere aveva già fatto pensare ad una morte violenta.

La certezza che si trattasse di un omicidio è avvenuta quando il medico legale ha autorizzato lo spostamento del corpo. E’ stato allora che si è scoperto che era stato accoltellato più volte al volto e al collo. Un’aggressione violenta, dunque, alla quale nelle prossime ore si cercherà di dare una risposta.

Secondo quanto appreso, l’81enne, pensionato, mai sposato e senza figli, non aveva precedenti ed era estraneo a dinamiche criminali. Le indagini sono affidate ai Carabinieri, coordinati dalla Procura di Napoli, stanno esaminando le immagini delle telecamere presenti in zona e stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell’anziano, ascoltando vicini e parenti, per cercare di capire cosa possa essere successo per scatenare una violenza simile. Fuorigrotta è un quartiere molto popoloso di Napoli e la presenza di negozi e di telecamere potrebbe aiutare le indagini.

Diverse persone si sono radunate sotto casa dell’anziano: c’è incredulità per un omicidio così efferato, ma anche la paura per quanto successo.