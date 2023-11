Pomigliano d’Arco: “Figlie della stessa luna”, contro la violenza di genere nel ricordo di Giulia

L’assessore Elvira Romano insieme all’’assessore alla cultura Giovanni Russo e al vicesindaco Domenico Leone hanno prontamente abbracciato il progetto in un perfetto gioco di squadra. L’evento è cominciato con un minuto di silenzio in memoria di Giulia Cecchettin

Nella serata del 18 novembre, presso la sala delle Capriate dell’antica Distilleria di Pomigliano si è tenuta la mostra evento “Siamo figlie della stessa luna” che fa parte del progetto “Eva per Eva” supportato dal assessore alle Pari Opportunità, Elvira Romano. Sono state esposte le opere di sette artiste italiane e della direttrice artistica Lilliana Comes, che ha donato due opere alla città di Pomigliano.

Le due opere donate da Lilliana Comes alla citta verranno esposte in maniera permanente presso piazza Giovanni Leone e all’ interno del Parco pubblico Giovanni Paolo II.

Le opere di Giulia Pastore, Erika Azzarello Rosalia Tortorelli, Emiana Assante di Cupillo, Mrgherita Davi, Silvia Rea, Marina Mancuso, Maria Pia Daidone, Claudia Venuto, rappresentano storie di donne vittime di violenza ognuna con la personale rappresentazione per dire no alla violenza di genere. L’esposizione sarà aperta al pubblico e alle scuole del territorio fino al 25 di novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

La mostra fa parte del progetto Eva per Eva che gli avvocati Teresa Liguori, del foro di Napoli nord e coordinatrice dello sportello antiviolenza Selene, e Maria Rosaria Allocca hanno presentato all’amministrazione e che è stato subito accolto e approvato dal assessore Romano. Dopo il sì del sindaco Raffaele Russo, anche l’assessore alla Cultura Giovanni Russo insieme alle scuole del territorio e l’assessore alle Politiche Sociali Domenico Leone hanno prontamente abbracciato il progetto in un perfetto gioco di squadra.

Pomigliano d’Arco: un minuto di silenzio per Giulia Cecchetti, “educhiamo i nostri figli ai sentimenti”

La cerimonia è cominciata con un minuto di silenzio in memoria di Giulia Cecchettin, la giovane 23enne che da giorni era scomparsa insieme all’ex fidanzato Filippo Turetta che purtroppo è stata ritrovata senza vita, proprio il 18 novembre.

L’assessore Elvira Romano ha sottolineato, da donna e da madre, l’importanza di arginare questo fenomeno dilagante che statisticamente tende a salire anno per anno: “I numeri ci dicono che le istituzioni e la legge non hanno ancora trovato la strada giusta per arginare questo tipo di crimine è importante per il futuro coordinare il lavoro tra le parti interessate. Le Istituzioni, la legge e la cultura dovranno remare dalla stessa parte, oggi noi qui abbiamo fatto squadra insieme al assessore Russo e al vicesindaco Leone. Un lavoro sinergico, e vi dico non è stato semplice, ma abbiamo appurato che non è impossibile lavorare tutti insieme perché un giorno non accadano tristi vicende come quella di Giulia”.

Toccanti anche le parole dell’assessore alla Cultura Giovanni Russo: “Sono un preside, da anni coordino le scuole più importanti del territorio, ogni giorno sento e vedo le storie e i comportamenti dei nostri ragazzi. Bisogna educare ai sentimenti e le istituzioni scolastiche dai primi anni di scuola hanno il dovere di forgiare uomini e donne migliori”.

Anche il vicesindaco Domenico Leone come assessore alle Politiche Sociali ha espresso il suo pieno intento a collaborare per dare sostegno a chi ne ha bisogno e a chi è vittima di violenza di genere.

