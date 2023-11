Pozzuoli: accoltellato al petto un 23enne di Giugliano all’uscita della discoteca. Operato è in rianimazione, ma non in pericolo di vita

Un ragazzo di 23 anni di Giugliano è stato accoltellato a Pozzuoli. Il giovane è stato portato all’ospedale Santa Maria delle Grazie, dove è stato subito sottoposto a intervento chirurgico e ora è ricoverato in rianimazione e in prognosi riservata. Il giovane non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, che ha avviato le indagini sull’accaduto, il ferimento sarebbe avvenuto all’esterno, nel parcheggio della discoteca “Queen” in via Campana a Pozzuoli.

All’uscita, intorno alle 5 del mattino, la vittima avrebbe litigato con un coetaneo. Un diverbio sfociato in rissa. L’aggressore avrebbe preso dalla sua auto un coltello da sub e colpendo con una coltellata allo sterno, perforando un polmone, la giovane vittima per poi darsi alla fuga.

I motivi della rissa sono ancora tutti da verificare, ma probabilmente legati alle solite questioni di sguardi di troppo, ragazze e parole di troppo che hanno portato a ridurre in fin di vita un giovane poco più che ventenne. Al vaglio degli investigatori le immagini di alcune telecamere installate nel locale e nelle aree esterne.