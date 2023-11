Torna il sorriso in casa Vesuvio Oplonti, Accademia Benevento battuta 3-0

Vesuvio Oplonti batte Accademia Benevento 3-0. Dopo lo stop di Bisceglie, la formazione del presidente Angelo Cirillo si rimette in marcia con l’obiettivo di continuare la stagione nelle zone nobili della classifica. Al palazzetto di via Capuozzo, a Torre Annunziata, la gara inizia con Vujko e Campolo protagoniste. Il buon avvio delle arancio-blu di casa si materializza con un parziale di 11 a 5. Benevento ha un primo sussulto e costringe coach Alminni a chiamare il tempo sul punteggio di diciotto a sedici. Il tempo di riordinare le idee e le sorelle Biscardi e Martina Pepe trascinano la Vesuvio Oplonti fino alla vittoria del primo set con il punteggio di 25 a 19.

Accademia Benevento cala vistosamente e la Vesuvio Oplonti trova gli schemi giusti per passare agevolmente. Il secondo set si chiude con un 25-11 che evidenzia il divario tra le due formazioni in campo.

All’inizio del terzo set mini-rivoluzione nello scacchiere di casa con Brunella Esposito, Eliana Rendina e Valentina Esposito che conducono le Tigers alla vittoria del parziale per 25 a 13 e della partita per 3 a 0.

“Volevamo vincere per rimediare alla prestazione opaca che abbiamo offerto a Bisceglie. Siamo consapevoli di poter dare molto di più e oggi ci siamo rimesse sulla strada giusta”. Così Martina Pepe nel post-partita: “Sono giovanissima e questa società ha il merito di aver costruito una squadra importante in cui anche le più giovani hanno la possibilità di migliorare”.

Nel racconto post-partita si sovrappongono anche le notizie che arrivano da altri palazzetti. Le sconfitte di Bisceglie e Cerignola sono la conferma della complessità del torneo: “Difficile e al tempo stesso bello – commenta coach Alminni – avevo già detto che il campionato doveva ancora esprimere tutto il valore delle squadre e lo ribadisco anche stasera”.

La prestazione è la risposta che aveva chiesto alle ragazze in settimana? “C’è stata sicuramente maggiore concentrazione”. Continua la fusione tra la prima squadra ed il settore giovanile della Vesuvio Oplonti, con queste ultime che hanno accompagnato l’ingresso in campo di Lanari e compagne: ”Vedere le giocatrici accompagnate dalle bambine del settore giovanile è una bella immagine che ci spinge a fare bene”. Archiviata la settima di campionato, la Vesuvio Oplonti inizierà gli allenamenti lunedì sera per preparare la sfida di sabato prossimo a Pozzuoli per la quinta trasferta stagionale.