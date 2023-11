Antonio Reda è un calciatore del Santa Maria la Carità, lasciano il team Ammaturo e Correale

L’Acd Santa Maria La Carità ha annunciato ai tifosi e agli organi di stampa l’ingaggio dell’attaccante Antonio Reda per la stagione 2023-2024.

Classe 2002, originario di Scafati cresciuto nei settore giovanili di Spezia, Atalanta e Sassuolo, ha vestito le maglie di Lecco in serie C, Fossano e Matese in serie D, nella prima parte di stagione al Savoia in Eccellenza, Reda ha indossato anche la maglia della nazionale italiana fino all’under 18.

Il calciatore ha scelto il numero 9, e ha già esordito nella gara di sabato con la Sarnese e ha siglato il secondo gol.

Intanto poche ore prima del comunicato dell’ingaggio di Reda, la compagine sammaritana ha anche comunicato la rescissione contrattuale con il centrocampista Fiore Ammaturo e con il difensore Gaetano Correale, la società ringrazia i calciatori per l’impegno e la professionalità profusa in questa prima parte di stagione e augura loro le migliori soddisfazioni per il prosieguo della propria carriera.