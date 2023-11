Castellammare, grave incidente al corso Vittorio Emanuele: centauro stabiese di 30 anni grave in ospedale

Due notti fa, al centro di Castellammare di Stabia, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto un motociclista. L’incidente è avvenuto lungo il corso Vittorio Emanuele, quando il conducente, nel tentativo di evitare un’auto, è finito su un’altra vettura, perdendo il controllo dello scooter e cadendo pesantemente a terra.

Castellammare, grave incidente in pieno centro

La vittima, un 30enne, è stata prontamente soccorsa da testimoni presenti sulla scena. Inizialmente trasportato al “San Leonardo” di Castellammare, è stato successivamente trasferito all’ospedale “Cardarelli” di Napoli, dove è stato ricoverato in condizioni critiche. Attualmente, versa in uno stato di coma, con particolare preoccupazione per un polmone perforato, una delle gravi conseguenze della violenta caduta.

Centauro stabiese di 30 anni grave in ospedale

Le autorità sanitarie stanno mettendo in atto tutti gli sforzi possibili per garantire le cure necessarie al paziente, ora ricoverato in reparto di Rianimazione. Le forze dell’ordine sono già al lavoro per indagare sulle circostanze dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. La dinamica degli eventi sarà oggetto di attenta analisi per comprendere le cause alla base di questo tragico episodio.