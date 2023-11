Continua l’imbattibilità dell’Autouno Volley Napoli in casa: 3-0 contro Partenope

Un altro 3-0 per l’Autouno Volley Napoli al PalaTorricelli: continua l’imbattibilità delle azzurre davanti ai propri tifosi. Una vittoria che rilancia la corsa all’obiettivo del club partenopeo, soprattutto dopo l’ultima sconfitta in trasferta contro Penisola Volley.

Una gara mantenuta sempre in controllo da parte della formazione di casa, nonostante le ottime qualità difensive della giovane squadra del Partenope Volley. Coach Veronica Masella ha parlato nel post partita della fiducia che ha in tutte le sue ragazze, su cui può contare sempre al 100%.

«Ho detto alle ragazze nello spogliatoio che oggi non era importante solo vincere, ma era importante fare una buona prestazione di gruppo, di carattere, di voglia, di determinazione. – queste le parole dell’allenatrice azzurra – Le ragazze mi hanno ascoltata ed è arrivata una prova convincente da parte non solo di alcune, ma di tutta la squadra».

«Io non ho una squadra di sei giocatrici, ma una di dodici: sono tutte disponibili, presenti agli allenamenti e danno tutte il massimo. Veramente a volte sono in difficoltà nel decidere il sestetto titolare: tutte danno il 300%». Ha concluso così l’allenatrice del Volley Napoli.

Di Nuzzo nel post partita contro Partenope

Federica Di Nuzzo, centrale della squadra partenopea ed MVP del match, ha ricevuto al termine della gara il premio dallo sponsor ADJ Italia. Di seguito le sue parole sulla partita:

«Abbiamo giocato bene, siamo state ordinate in campo. Non è facile mantenere la concentrazione e ritmi abbastanza alti in queste partite, però è quello che ci ha chiesto il coach. Sono contenta della mia prestazione e soprattutto di aver dato il mio contributo alla squadra, in particolare per quanto riguarda il fondamentale del muro».

I risultati della quinta giornata

Per il Girone B di Serie C, questi sono stati i risultati delle partite per la quinta giornata:

· I Koala Mignon-Chiara Dalba – ASD Volley Volla 3-2

· Todis Pastena Volley – Penisola Volley 3-0

· DP Noleggi Academy School Volley – GLS Salerno Guiscards 2-3

· BCC Capaccio Paestum Serino – ABN V. Academy Agropoli Paestum 1-3