Nicastri (presidente Aidr): seguiamo da sempre e con particolare attenzione i processi innovativi del Gruppo Poste Italiane che dimostra ogni giorno concrete azioni di semplificazione per la vita dei cittadini con il principale obiettivo di raggiungere sempre di più maggiore velocità e flessibilità, meno burocrazia e tanta, anzi tantissima, comunicazione.

Si è svolto nei giorni scorsi a Milano il tour di Poste Italiane “Incontrarsi per innovare” che ha messo a confronto rappresentanti di Poste e Associazioni dei consumatori. All’incontro era presente per la fondazione Aidr (www.aidr.it) l’Ing. Roberto Vescio.

“Questo evento segna un passo importante nel rapporto tra il Gruppo Poste Italiane e le Associazioni dei consumatori, un’iniziativa che rafforza il legame tra le istituzioni e i cittadini a beneficio di una maggiore trasparenza ed efficienza – ha dichiarato Roberto Vescio, account manager della fondazione Aidr.

Digitale, fondazione Aidr: progetto Polis di Poste Italiane e consumatori modello sociale innovativo a supporto del Sistema Paese

La fondazione Aidr riconosce e apprezza l’impegno di Poste Italiane nel progetto Polis, un’iniziativa innovativa volta a migliorare e modernizzare i servizi offerti ai consumatori.

Questo progetto non solo dimostra l’attenzione di Poste Italiane verso le esigenze dei consumatori, ma rappresenta anche un modello esemplare di come la tecnologia e l’innovazione possano essere impiegate per ottimizzare i servizi e favorire un dialogo costruttivo tra il Gruppo Poste Italiane e la comunità – ha concluso Vescio”.

L’attenzione verso i cittadini è un segno tangibile dell’impegno di Poste Italiane a lavorare a stretto contatto con le associazioni dei consumatori e le organizzazioni no-profit, ascoltando e rispondendo alle loro esigenze in modo proattivo. Ciò evidenzia la volontà dell’azienda di adottare una politica di apertura e collaborazione, valori che la Fondazione Aidr sostiene e promuove attivamente.

La Fondazione Aidr augura a Poste Italiane un continuo successo nel suo percorso di innovazione e miglioramento dei servizi al cittadino, riconoscendo l’importanza di queste iniziative per lo sviluppo di una società più informata, inclusiva e orientata al futuro.