Marigliano, bimbi strattonati, schiaffeggiati e puniti: maestra condannata a due anni e sei mesi di reclusione. L’indagine partita nel 2021

Condannata una maestra ultrasettantenne a Marigliano con una sentenza emessa dal gup all’udienza preliminare del 17 novembre 2023 presso il Tribunale di Nola. L’indagine, partita nel 2021, trae origine da una denuncia sporta da una vicina della struttura scolastica, ed ha portato alla condanna di E. A., maestra di un istituto scolastico per l’infanzia. A seguito di giudizio abbreviato il giudice ha condannato l’imputata alla pena finale della reclusione pari ad anni due e mesi sei per aver commesso il fatto.

Marigliano, bimbi strattonati, schiaffeggiati e puniti

Soddisfatte, per il lavoro svolto dai legali di parte civile, le famiglie dei minori che hanno subito i maltrattamenti. Nel settembre del 2021 la signora D. A. sporge denuncia contro un istituto scolastico per l’infanzia del Comune mariglianese, e contro ignoti per essere stata testimone di maltrattamenti nei confronti dei piccoli alunni dell’istituto. Verificata l’attendibilità della denunciante e verificati i fatti a cui la donna aveva assistito, la polizia giudiziaria inizia i suoi accertamenti ritenendo le fonti e le prove più che attendibili.

Dopo una mera attività di osservazione che attesta la conduzione dell’asilo da parte di E. A., figlia dell’imputata, che all’interno della struttura era in servizio come maestra, gli operanti procedono all’installazione di tre telecamere all’interno della struttura. Successivamente le registrazioni, sulla cui utilizzabilità la difesa manifesta forti perplessità, non vi è stato dubbio di sorta. Le telecamere posizionate nel corridoio e nelle aule hanno permesso agli inquirenti di ricostruire in modo dettagliato quanto si consuma all’interno della struttura osservando l’operato delle maestre nell’arco di tempo dal mese di ottobre del 2021 a gennaio 2022.

Maestra condannata a due anni e sei mesi di reclusione

I bambini sono in maniera sistematica e seriale, strattonati, schiaffeggiati e puniti anche per il più banale capriccio. In più la maestra costantemente urla ai bambini terrorizzati. Questo quanto accertato dalle immagini. A seguito di giudizio abbreviato il giudice condanna l’imputata alla pena finale della reclusione pari ad anni due e mesi sei per aver commesso il fatto.

Le famiglie dei minori coinvolti si sono costituite parte civile nell’interesse dei figli minori, identificati quali persone offese dai maltrattamenti consumati dall’imputata ai loro danni e sono rappresentate, supportate e accompagnate dal minuzioso e delicato lavoro svolto dagli avvocati Danilo Volpe, Annunziata Granato, Giuseppe Scarpa, Mario Iorio.

Grazie alle loro linee difensive e al lavoro minuzioso svolto dagli inquirenti la maestra è stata condannata senza ombra di dubbio. Le famiglie dei minori si dicono soddisfatte per il lavoro svolto dagli avvocati e dalla sentenza emessa dal giudice. Resta lo sgomento della cittadina per episodi cosi turpi che se toccano i minori lasciano tanto tempo alla riflessione e alla costernazione.

Cinzia Porcaro