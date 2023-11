Torre del Greco: oltre ventimila presenze per le rassegne culturali

Venticinque associazioni coinvolte con ArtTorre, nove spettacoli per Voci d’autunno

Oltre ventimila presenze in due mesi di eventi, 25 associazioni cittadine coinvolte e nove spettacoli musicali che hanno fatto segnare quasi sempre il sold-out. È il bilancio della programmazione culturale messa in campo dall’amministrazione di Torre del Greco, che da fine settembre ad oggi ha visto andare in scena tre distinte rassegne che hanno incontrato l’apprezzamento dei cittadini e raccolto consensi anche fuori dal territorio torrese.

Sabato 18 novembre si è chiusa “Voci d’autunno dedicate a Giogiò Cutolo contro ogni violenza”, che ha proposto nove eventi musicali tra Villa Macrina, gli ex molini meridionali Marzoli e il cineteatro Corallo. Anche l’ultimo appuntamento, Raiz canta Sergio Bruni, ha fatto registrare il tutto esaurito.

Un entusiasmo che ha coinvolto anche il primo cittadino: “Il bilancio di queste iniziative – le parole di Luigi Mennella – è più che lusinghiero. Personalmente ho avuto contezza di persone che ci hanno raggiunto da città a noi vicine ed anche da Napoli: questo sta a testimoniare la bontà delle proposte. Proseguiremo su questa linea anche per le imminenti festività natalizie, grazie all’eccellente lavoro portato avanti dall’ufficio Cultura”.

Sul palco per i saluti di rito anche il direttore artistico Giuseppe Di Capua, il consigliere Valentina Ascione e il dirigente Gennaro Russo. “Nei nove appuntamenti di Voci d’autunno – ha sottolineato Russo – c’è stato un artista che ci ha sempre accompagnato: si tratta di Giogiò Cutolo, al quale abbiamo voluto intitolare l’iniziativa”.

Domenica 19 novembre invece cerimonia conclusiva anche per ArtTorre, la rassegna che ha visto impegnate 25 associazioni di Torre del Greco con spettacoli di teatro, musica e danza. Dopo l’esibizione della banda musicale Acmt, il sindaco ha consegnato una targa come ringraziamento ai responsabili di tutti i gruppi che si sono esibiti nel corso di queste settimane.