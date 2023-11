Il 20 novembre sera, il centro di Napoli è stato animato da una manifestazione indetta per chiedere la pace e l’immediato cessate il fuoco tra Israele e Palestina, conflitto che imperversa nella Striscia di Gaza. Le persone che hanno partecipato alla fiaccolata sono partite da piazza del Gesù e sono giunte poi al ritrovo previsto in piazza Carità.

L’evento, organizzato dal Comitato Pace, Disarmo e Smilitarizzazione del Territorio – Campania – sostenuto anche da ANPI Lenuccia, PRC Napoli, Servas Campania – ha visto le seguenti partecipazioni: Arcidiocesi di Napoli (presente l’Arcivescovo Don Mimmo Battaglia), della Moschea e Comunità Islamica di Napoli (presente l’Imam Amar Abdallah), Chiesa Valdese e Metodista di Napoli, Federazione Italiana delle Chiese Evangeliche (presenti pastori Tomassone e Gajewschi), GIM NAPOLI (Giovani IMPEGNO MISSIONARIO Missionari comboniani), Comunità Palestinese Napoli, Comunità di Sant’Egidio, Pax Christi Napoli, Comunità cristiana di base del Cassano Napoli, Movimento Internazionale della Riconciliazione Napoli, Rete del Rione Sanità Napoli.

Il Comitato, che ha gestito l’incontro, nonché la fiaccolata per le strade della città di Napoli e che è impegnato per i temi della pace e del disarmo con metodi e strumenti nonviolenti, ha coinvolto tutte le comunità religiose presenti sul territorio partenopeo.

Conflitto Israele-Palestina: a Napoli la fiaccolata per la pace nella Striscia di Gaza. “E’ giunto il momento che il massacro di esseri innocenti si fermi”

“Il cammino congiunto delle diverse comunità religiose intende sottolineare l’inutilità di qualsiasi guerra, che si manifesta sempre come aggressione e predominio sull’altro, e vuole essere una condanna dell’uso della violenza come mezzo di risoluzione dei conflitti. Il ruolo delle religioni è quello di costruire una pace autentica e creare le premesse per una riconciliazione fondata su verità e giustizia… Tale marcia rappresenta un invito collettivo al cessate il fuoco in Palestina ed alla liberazione degli ostaggi nel nome del dialogo, dell’accoglienza e della cooperazione tra popoli… Non si può non guardare con orrore agli eccidi compiuti in questo mese in cui pare si sia smarrito, in nome della vendetta, il senso dell’umano e la capacità di riconoscimento dell’altro, che per tutti i credenti è parte del creato. E’ giunto il momento che il massacro di esseri innocenti si fermi e che si possano finalmente inviare i doverosi aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, dove, a seguito dei bombardamenti, è in corso una delle più dolorose crisi umanitarie che la storia ricordi. Basta guerre, basta morti, basta armi!”, è parte dell’appello del Comitato organizzatore.

Le parole di Padre Zanotelli e dell’Imam di Napoli Abdallah

All’iniziativa non ha partecipato la Comunità ebraica, come afferma padre Alex Zanotelli: “Abbiamo invitato anche la comunità ebraica che ha detto che non parteciperà. Ma noi è in nome del comune di umanità che siamo qui. Cioè ci stiamo disumanizzando. Questa è la cosa secondo me più grave: stiamo perdendo il senso dell’umanità”.

“La situazione oggi – afferma sempre all’AGTW l’Imam di Napoli Amar Abdallah – è peggiorata: 5.500 bambini sono morti fino a questa ora, 3mila donne che sono morte fino a quest’ora, 2mila bambini sono dispersi ed ancora non si sa dove si trovano. Allora io dico a tutto il mondo ‘guardate quegli innocenti, guardate qui bambini, guardate quelle donne e se volete attaccare attaccate quelli armati'”.

Padre Zanotelli ha poi fatto pesare l’assenza di iniziativa anche da parte dell’Unione Europea: “Dopo questo scontro di un odio così profondo sarà difficile tentare di metterli insieme. Allora si vada su due stati. Ma qui deve intervenire la Comunità internazionale, l’ONU, la UE. La UE è totalmente assente”. (Il video in piazza Carità).