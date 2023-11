Sant’Agnello, al via la rassegna di incontri gratuiti dedicati alla salute delle donne

Sabato 25 novembre prenderà il via la rassegna di incontri informativo-esperienziali dedicati al benessere, alla prevenzione e alla salute femminile, intitolata “Donne, quante cose abbiamo in Comune!”. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Sant’Agnello e organizzata dall’associazione culturale Share, si prefigge l’obiettivo di creare uno spazio confortevole dove confrontarsi, acquisire nozioni e consapevolezza, e promuovere la prevenzione e uno stile di vita salutare, in equilibrio tra corpo, mente e spirito.

Il programma prevede cinque appuntamenti, ognuno focalizzato su una tematica specifica: apparato cardiocircolatorio, respiro ed emozioni, pavimento pelvico e sessualità, menopausa e cambiamenti, patrimonio muscolare, longevità e sarcopenia. Gli incontri prevedono un primo momento teorico con professionisti e specialisti del settore, una parte esperienziale che consiste in una pratica di movimento consapevole, mindfulness, pilates, yoga, feldenkrais, tai-chi o rilassamento guidato, e infine un momento di condivisione e confronto, accompagnato da una piacevole tisana.

La partecipazione è del tutto gratuita e i posti sono limitati per preservare l’intimità dell’esperienza. È indispensabile la prenotazione tramite la compilazione dell’apposito form sul sito www.core-a-core.it.

Il primo appuntamento si terrà alle 17:30 presso l’MSC Club House sabato 25 novembre, data scelta simbolicamente per la ricorrenza della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere. Focus della giornata sarà l’apparato cardiocircolatorio: «Il cuore delle donne – spiega l’associazione Share che cura la rassegna – richiede attenzioni particolari ed è per questo che esploreremo insieme come prendercene cura, quali sono le connessioni che possono influenzarne il buon funzionamento e come possiamo fare la differenza con la prevenzione. La pratica sarà rivolta soprattutto al torace, la casa del cuore, al risveglio muscolare globale e al rilassamento. Svolgeremo esercizi di consapevolezza corporea, mobilità e allungamento. L’obiettivo è fornire spunti per aumentare la consapevolezza, ascoltare il corpo e i suoi messaggi, e fare in modo di costruire e mantenere, giorno dopo giorno, una salute completa». (info e prenotazioni www.core-a-core.it – 3278561455)

Gli eventi successivi si terranno, sempre alle 17:30, il 15 dicembre al centro parrocchiale Don Pasquale Ercolano, focus su “Respiro ed emozioni”; il 12 gennaio all’MSC Club House, focus su “Sessualità e pavimento pelvico”; il 9 febbraio al centro parrocchiale Don Pasquale Ercolano, focus su “Donne senza pausa”; e l’8 marzo all’MSC Club House, focus su “Patrimonio muscolare e longevità”.