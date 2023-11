Casoria, enorme discarica abusiva in un’azienda: area sequestrata, denunciato imprenditore

Nell’ambito di un’operazione congiunta tra i carabinieri della stazione di Arpino di Casoria e il personale dell’Asl Napoli 2 Nord, è stato individuato e denunciato il titolare di un’azienda specializzata nel movimento terra per illecito smaltimento di rifiuti.

Casoria, enorme discarica abusiva in un’azienda

Durante un controllo ambientale, i militari hanno scoperto che nel piazzale dell’azienda era stata improvvisamente creata una discarica abusiva, segnalando un preoccupante scenario ambientale. La superficie interessata era di 500 metri quadri, colma di rifiuti accumulati senza alcun criterio. Tra gli oggetti rinvenuti spiccavano pezzi di motori in disuso, recipienti di plastica e metallo, barattoli di vernici e solventi, e varie altre tipologie di rifiuti.

In seguito alla scoperta, l’area è stata immediatamente sequestrata dalle autorità competenti, mentre l’imprenditore responsabile dell’illegale smaltimento è stato denunciato. L’azione congiunta dei carabinieri e dell’Asl testimonia il costante impegno delle forze dell’ordine nel preservare l’ambiente e contrastare comportamenti che mettono a rischio la salute pubblica e la sostenibilità del territorio.

Area sequestrata, denunciato imprenditore

L’episodio sottolinea l’importanza dei controlli ambientali e delle azioni di prevenzione per garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di gestione dei rifiuti. Il coinvolgimento dell’Asl nella denuncia dimostra la necessità di una collaborazione sinergica tra le autorità sanitarie e le forze dell’ordine per tutelare la salute pubblica e garantire il rispetto delle leggi ambientali.