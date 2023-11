A Castellammare la cena di beneficenza “Io sto con Imma”: appuntamento il 24 novembre allo Yacht Club di Marina di Stabia

Non si ferma l’attività dello Studio Legale Paolillo & Partner verso la tutela dei diritti delle donne, dopo il convengo del 5 maggio al Towers Hotel Stabiae Sorrento Coast in cui si è discusso in modo significativo e profondo della tematica, questa volta si passa all’azione con una Cena di Beneficenza. “Parlarne…è stato un primo passo importante, ma arriva anche il momento in cui la nostra coscienza sociale ci deve portare ad agire”, queste le parole dell’avvocato Andrea Paolillo titolare dello Studio promotore dell’evento.

A Castellammare la cena di beneficenza “Io sto con Imma”

La cena di beneficenza avrà luogo, venerdì 24 novembre, ore 20, presso lo Yacht Club di Marina di Stabia. L’evento, “Io sto con Imma”, ha come finalità la raccolta di fondi destinati al miglioramento e all’ampliamento della Casa di Imma, struttura di accoglienza e di ascolto delle vittime di violenza e dei minori che ad esse si accompagnano, ubicata all’interno del Commissariato di P. S. di C.Mare di Stabia.

In molti hanno supportato la causa sposato da tempo dallo Studio Legale Paolillo & Partner dando vita ad una vera e propria “azione di collettività”, infatti molte le associazioni e le cariche che si sono attivate per dare supporto all’evento. Il programma della serata vedrà la mostra delle tele degli artisti dell’Associazione Culturale Artè e l’esibizione musicale dei “Flauti della Nuova orchestra Scarlatti”, nonché la presentazione del libro Violenza di Genere, forme e tutele – Atti del Convegno del 5 maggio 2023.

Appuntamento il 24 novembre allo Yacht Club di Marina di Stabia

Tra gli ospiti presenti che interverranno con il proprio contributo ci saranno: Componente commissione giustizia della Camera dei Deputati, componente della commissione d’inchiesta sul femminicidio Annarita Patriarca; dirigente struttura complessa dell’unità operativa di ostetricia e ginecologia e responsabile del Percorso Rosa Ospedaliero per l’accoglienza e l’assistenza alle donne vittime di violenza di genere e per i loro bambini vittime di violenza assistita dell’Ospedale S. Leonardo di C.mare di Stabia Eutalia Esposito; dirigente scolastico Liceo Scientifico Statale “Francesco Severi” di C.mare di Stabia, Elena Cavaliere; il Primo Dirigente Commissariato P.S. C. Mare di Stabia Amalia Sorrentino.

“L’evento d beneficenza si pone come impegno concreto”

“Siamo estremamente soddisfatti del seguito e soprattutto dei segnali positivi avuti con il convegno del 5 maggio 2023 sulla Violenza di Genere, quale momento di formazione ed informazione su un tema così delicato. L’evento d beneficenza si pone come impegno concreto a sostegno di una struttura che sul territorio è in prima linea nell’accogliere ed aiutare le donne vittime di violenza, affinché il fare la propria parte non resti solo una dichiarazione di intenti ma cominci ad essere una buona pratica a sostegno delle donne e di chiunque subisce maltrattamenti e abusi, che devono sapere di poter contare sull’aiuto della società” Queste le parole dell’Avvocato Andrea Paolillo, titolare dello Studio legale Paolillo e Partner, in prossimita dell’evento.

L’evento ha avuto il sostegno di partner che nel credere al progetto lo hanno sostenuto e sponsorizzato, tra questi Conad Megastore presso la Cartiera, Ete’ Supermercati presso ex Auchan, l’Accademia della Moda, Crypto Center, Diritto Più e Remedios Tecnologia. Adesso ogni persona, associazione, ente ha l’opportunità di essere parte attiva in questo progetto e come primo passo partecipare all’evento del 24.11.2023 contribuendo fattivamente allo sviluppo della struttura di accoglienza e di ascolto delle vittime di violenza e dei minori… “La Casa di Imma”. Per partecipare inviare una mail:iostoconimma@legalepaolillo.it o un messaggio Whatsapp al numero: +39 353 33 07 883.