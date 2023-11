Napoli: la grande sfida di Rec Energy nel mercato libero dell’energia

I recenti dati evidenziano un cambiamento significativo nel settore energetico italiano. Con la chiusura del mercato tutelato dell’energia, milioni di imprese e famiglie si sono orientate verso il mercato libero. Questa transizione, che si concluderà entro gennaio dell’anno prossimo, pone numerose questioni rilevanti: Cosa succederà? Quali saranno le esigenze da tener presente? Cosa cambierà in questo scenario? Quali misure saranno necessarie per garantire una maggiore protezione della privacy dei consumatori?

La grande sfida di Rec Energy nel mercato libero dell’energia

Di questo e di tanto altro si è discusso all’Hotel Britannique di Napoli in occasione del meeting indetto da Rec Energy, la nuova realtà di servizi energetici che si sta affermando sul panorama nazionale. Sul tavolo tanti gli argomenti e le tematiche trattate. Tra gli argomenti trattati, spiccano la tutela della privacy dei clienti rispetto alle normative vigenti, la necessità di trasparenza nel settore e l’importanza di informare correttamente i consumatori sulla fine del mercato di maggior tutela.

“Da anni ci occupiamo di consulenza e da sempre vogliamo tutelare i nostri clienti”

Si è dibattuto anche sui migliori strumenti da fornire ai clienti per la comprensione delle fatture energetiche e sull’importanza di un’assistenza costante sia nella fase di contrattualizzazione che nelle fasi successive, per garantire un’esperienza utente ottimale.

Andrea Diffido, co-fondatore di Rec Energy, ha sottolineato l’impegno dell’azienda nella tutela dei consumatori: “Da anni ci occupiamo di consulenza e da sempre vogliamo tutelare i nostri clienti. Per noi le persone vengono prima di tutto. Con Rec Energy, che è il marchio di Start Srl, un’azienda con oltre dieci anni di esperienza nel settore della consulenza energetica, continueremo su questa scia.

Trasparenza, efficienza e professionalità sono le leve del nostro lavoro ed è grazie a tutto ciò che la nostra realtà si è affermata in tutta Italia”. Il passaggio al mercato libero dell’energia rappresenta una grande sfida, ma anche un’opportunità per il settore energetico e per i consumatori italiani. La discussione avviata da Rec Energy è un passo fondamentale verso un futuro più informato e sicuro per tutti gli utenti del mercato energetico.