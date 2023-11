MagicaNapolimia: “Napule pittat’e sole… è na fest ‘e culore…” e di solidarietà

#MagicaNapolimia è una rubrica di intrattenimento che sostiene il progetto solidale

LEGATIALFILO, a favore della Lega del Filo d’Oro e dell’Ospedale Santobono di Napoli.

Chi ce lo propone è un nostro autore, lo stesso che nel 2019 curava la rubrica EspressoNapoletano (la voce del disagio) che affrontava in toni ironici, temi sociali, prendendo spunti da notizie di cronaca.

Ritorna, dunque, nel nostro spazio web, con il suo secondo appuntamento, #MagicaNapolimia. Ritorna per veicolare, ancora una volta, i pensieri di Ciro Notaro, parole e sentimento che intendono condividere con i lettori tutto il suo amore per la sua, la nostra città.

Il fine ultimo é di intrattenere i lettori nelle settimane che precedono le festività Natalizie con un po’ di sentimento e invitarli a legarsi al filo dell’amore, con un piccolo gesto rivolto ad alleviare la sofferenza dei più fragili.

“SARÀ UNA GOCCIA NEL MARE” afferma l’autore, “MA IN UN DESERTO DI SOFFERENZA… anche una sola goccia DISSETA ©`“.

#MAGICANAPOLIMIA❤️

Che volete da me, mi sono innamorato… Si, so’ nnamurat’e Napule, e so’ geluse e sta città.

La mia Città, che quando ci cammini non ti rendi conto del tempo che passa e ti perdi ad ogni angolo di strada, tra un dettaglio e un colore e le mie

non sono solo parole, sono fatti.

Basta che ti soffermi ed apri la mente ed in quel preciso istante, magicamente, il cuore la riempie di dolci parole che alimentano romantici pensieri…

e mi capita ogni volta che mi incanto alla vista del panorama della mia amata città.

A dare colore ai miei pensieri l’appassionata interpretazione di mia figlia che ha sempre sostenuto i miei progetti.

Buona visione

NAPULE PITTAT’E SOLE

Napule pittat’e sole…

è na fest ‘e culore…

che ogni artista, che so’ pittore

‘e piglia’ tela e penniello nun vede l’ora.

E quann a sera spont ‘a luna,

se crea pe’ nnamurat na magia e TUTTO,

mare, cielo e a terra

se transforma in poesia. ©`❤️

… PRUVATECE!!!

con affetto Ciro NOTARO

Ringrazio il direttore del prestigioso il Gazzettino vesuviano, Gennaro Cirillo, per la sua sensibilità, che mi offre la possibilità di portare avanti questo progetto.

