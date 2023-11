A Napoli è tutto pronto per il convegno “L’Epatologia nel III millennio – Epatologia sostenibile: tra innovazione ed outcomes”. Il congresso, presieduto dal responsabile Uosd Epatologia dell’Ospedale Evangelico Betania Ernesto Claar, si terrà presso l’Archivio di Stato di Napoli il 24 ed il 25 novembre.

“Il numero sempre crescente di opportunità diagnostiche e terapeutiche a disposizione dell’epatologo riesce, oggi, a garantire un’efficacia sinonimo di sostenibilità. – ha spiegato Claar – Il convegno sarà articolato in cinque sessioni e ha l’obiettivo di migliorare conoscenza ed informazione. L’ambizione è quella di favorire, in un’epoca di ristrutturazione sanitaria, i percorsi di cura attraverso una ‘condivisa organizzazione’. Come nelle precedenti edizioni, esperti, moderatori, relatori e platea si confronteranno in una sorta di ‘face-off’ riportando le proprie esperienze”.

La prima sessione riguarderà la programmazione sanitaria in epatologia e si valuterà come migliorare l’efficienza dei livelli assistenziali attraverso l’adozione di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate. Nella seconda e terza sessione verranno sviluppati i temi vecchi e nuovi dell’epatologia; verrà discussa l’importanza degli screening sia rivolti ai virus epatici, sia alle cause emergenti di epato-patia; verrà sottolineato il coinvolgimento del fegato nella sindrome metabolica e raccomandato un uso consapevole di alcol.

La quarta sessione tratterà le opportunità terapeutiche attualmente disponibili per il paziente con malattia di fegato avanzata. Nella quinta sessione i maggiori esperti si confronteranno sul cocente tema dell’Epatocarcinoma; verrà sottolineato quanto i percorsi di cura siano stati migliorati dall’adozione del team multidisciplinare e verrà analizzata l’efficacia delle più recenti strategie terapeutiche.