Il Comune di Sant’Agnello, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, organizza il convegno “Posto Occupato” insieme alla Fidapa Penisola Sorrentina, con il patrocinio della Consulta regionale per la condizione della Donna.

Sabato 25 novembre alle 9:00 presso la Sala consiliare, dopo i saluti istituzionali del Sindaco Antonino Coppola, dell’Assessore alle pari opportunità Maria Russo, della referente per la Consulta regionale per la condizione della donna Cristina Coppola e del Dirigente scolastico dell’Istituto Gemelli Debora Adrianopoli, interverranno la scrittrice Anna Maria Gargiulo e il criminologo Guido Orsi, introdotti dalla Presidente Fidapa Mena Gentile.

All’evento saranno presenti gli alunni delle 3° classi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Gemelli insieme ai quali il Comune e la Fidapa ricorderanno le donne vittime di violenza tramite l’installazione del “Posto occupato”, simbolo di adesione all’omonima campagna di sensibilizzazione, nata per mantenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica sul fenomeno della violenza di genere.

Nella sala consiliare di Sant’Agnello: “Posto occupato” per le donne vittime di violenza

«È un atto simbolico, ma importante – dichiarano congiuntamente il Sindaco Antonino Coppola e l’Assessore alle Pari opportunità Maria Russo – Lasciamo uno spazio apparentemente vuoto per riempire le coscienze di consapevolezza e di responsabilità sociale. Da oggi nella nostra Sala consiliare riserveremo un posto per una donna che avrebbe voluto, potuto e dovuto essere ancora con noi. Un monito silenzioso per chi non ha più voce e che ricorda ad ognuno il proprio ruolo per rendere questo mondo più sicuro e più umano».

La partecipazione al convegno e all’installazione del “Posto Occupato” è aperta a tutta la cittadinanza.

Inoltre venerdì 24 novembre il Camper itinerante organizzato dall’ASPS e dal Centro antiviolenza (CAV) d’Ambito, gestito dal Consorzio Luna, sosterà a Sant’Agnello, a via Diaz, dalle 15:30 alle 17:30, per promuovere e far conoscere gli strumenti e le possibilità offerte dal Servizio attivo sul territorio della penisola sorrentina.