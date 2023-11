Pomigliano d’Arco, al via “Natale insieme”: spettacoli, luminarie e tanta enogastronomia per le festività

"Sarà un Natale spettacolare. - ha spiegato il primo cittadino - La ricchezza della nostra terra non sta solo nella parte industriale ma è il commercio con le piccole imprese locali del food e quelle artigianali"

Nella mattinata del 24 novembre, presso la sala consiliare del comune di Pomigliano d’Arco, si è svolta una conferenza stampa in cui l’assessore al Lavoro, l’assessore alla Cultura e il sindaco Raffaele Russo hanno presentato il nuovo cartellone per le festività natalizie pomiglianesi, denominato “Natale Insieme”. La programmazione, organizzata con l’ausilio di Confcommercio e del suo presidente Ciro Esposito per la parte commerciale, prevede l’accensione delle luminarie il 9 dicembre a piazza Giovanni Leone e contemporaneamente anche al Parco delle Acque, considerati i due polmoni verdi della città.

Pomigliano d’Arco, al via “Natale Insieme”

L’Assessore al Commercio e al Personale, Marianna Manna, ha enfatizzato l’importanza di sostenere il commercio cittadino, affermando che il focus è incentrato sul rilancio di momenti di aggregazione, culturali e di ritrovo. L’obiettivo è promuovere l’idea che Pomigliano d’Arco possa essere un’attrattiva per i suoi cittadini e quelli dei comuni limitrofi. La novità di quest’anno riguarda l’illuminazione del giardino in stile fiabesco nella Piazza Giovanni Paolo II, con l’intento di valorizzare le masserie e incentivare il commercio, incluso lo spostamento del mercato nel cuore storico di Pomigliano a Piazza Mercato.

“Sin dal nostro insediamento abbiamo manifestato la volontà di rilanciare momenti di aggregazione, culturali e di ritrovo per promuovere l’idea che una città così bella possa essere un attrattiva per i suoi cittadini e per i cittadini dei Comuni limitrofi. – ha spiegato Manna – Una città illuminata nel suo centro cittadino dei suoi distretti culturali ma anche nelle periferie il nostro interesse è d’incentivare il commercio ma anche di valorizzare le masserie che sono centri cittadini veri e propri. Anche i mercatini locali interesseranno una parte precisa della nostra città dove ci sono le attività artigianali”.

Spettacoli, luminarie e tanta enogastronomia per le festività

L’Assessore alla Cultura, Giovanni Russo, curerà la parte culturale e musicale del cartellone, coinvolgendo associazioni territoriali e scuole. Russo ha sottolineato l’importanza di “Natale Insieme”, affermando che l’amministrazione desidera favorire occasioni di aggregazione dopo la pausa pandemica. Il cartellone culturale abbraccerà diverse forme d’arte, dalla danza con Edmondo Tucci e la Pomigliano Danza alla musica, al teatro, all’arte pittorica incentrata sul tema del sacro e del profano.

“Abbiamo anche individuato i luoghi giusti per ogni forma d’arte. L’arte pittorica sarà incentrata sul tema del sacro e del profano, anche la lettura avrà grandi spazi. Poi avremo il concerto nel giorno della Befana del vigile. Pensiamo di pubblicare un testo di riflessione all’interno delle scuole. Il Natale sarà l’occasione per interpretare una pluralità di eventi culturali che possano avere riscontri nel tempo. La cultura al centro è uno degli obiettivi di questa amministrazione”.

Il sindaco Lello Russo: “Sarà un Natale spettacolare”

Il sindaco Russo ha concluso spiegando che gli investimenti per il Natale pomiglianese sono finalizzati a sostenere il commercio, considerato il vero patrimonio della città. Ha dichiarato che l’impegno economico è stato fatto utilizzando fondi in disavanzo, separati da quelli destinati a sostenere le famiglie indigenti. L’obiettivo è valorizzare l’anima commerciale della città e restituire a Pomigliano l’immagine di una città che guarda all’Europa con decoro urbano.

“Sarà un Natale spettacolare. – ha spiegato il primo cittadino – La ricchezza della nostra terra non sta solo nella parte industriale ma è il commercio con le piccole imprese locali del food e quelle artigianali. Tutto è mirato alla rivalutazione dell’anima commerciale della città: è il lavoro che i miei assessori stanno facendo per restituire con il decoro urbano a Pomigliano l’immagine di città che guarda all’Europa”.

Cinzia Porcaro